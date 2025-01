Helene Laube Redaktorin News Themen-Schwerpunkte: US-Politik und News

Helene Laube ist freie Korrespondentin in San Francisco. Ihre Themenschwerpunkte reichen von allen Themen rund um das Silicon Valley, Technologie und Innovation über Wirtschaft bis hin zu Politik und sozialen Themen. Sie arbeitet seit 2018 für blue News. Von 2000 bis zum Ende der «Financial Times Deutschland» (FTD) 2012 war sie Silicon-Valley-Korrespondentin der Wirtschaftszeitung. Sie ist Gründungsmitglied der FTD. Davor war sie Redaktorin beim «Manager Magazin» in Hamburg. Ihre Artikel sind zudem in Medien wie «Financial Times», «Spiegel», «Spiegel Wissen», «Los Angeles Times», «Die Zeit», «Stern», «Neue Zürcher Zeitung», «Handelszeitung», «brand eins», «Capital», «Greenpeace Magazin», «Wired Germany» und «Technology Review» erschienen. Von 2014 bis 2019 arbeitete sie als Nachrichtenredaktorin für die NZZ.