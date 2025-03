Luca Zuffi jubelt mit seinen Teamkollegen nach dem 2:0 Keystone

Der FC Winterthur feiert gegen St. Gallen den höchsten Sieg der Saison. Nach dem 4:0 keimt auf der Schützenwiese wieder leise Hoffnung auf.

Keystone-SDA, sda SDA

Winterthur hatte in dieser Super-League-Saison bekanntlich noch nicht so viel Grund zu jubeln. Erst viermal hatten die Zürcher bis zu diesem Wochenende gewonnen. Jedes Mal auf der heimischen Schützenwiese, jedes Mal 1:0. Doch an diesem Samstag sollte es auf der Kultstätte des FCW ganz anders kommen.

Bereits nach vier Minuten traf Christian Gomis mit einem platzierten Schuss zur Führung für das Team von Uli Forte, und mit dem Vorteil im Rücken spielte das Schlusslicht der Liga weiter mutig nach vorn. Nach einer halben Stunde schienen die Winterthurer eine exzellente Möglichkeit liegen zu lassen, prallten die Schüsse doch sowohl von der Latte als auch vom Pfosten zurück ins Feld. Doch Schiedsrichter Stefan Horisberger entschied auf Penalty, nachdem St.Gallens Verteidiger Abdoulaye Diaby zu ungestüm in den Zweikampf gestiegen war und seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen traf.

Luca Zuffi verwertete den Penalty souverän, doch es sollte vor der Pause sogar noch besser kommen. Basil Stillhart, nicht bekannt für seine feine Technik, traf mit einem sehenswerten Volleyschuss über St.Gallen-Goalie Lawrence Ati-Zigi zum 3:0.

Nishan Burkart bewerkstelligte schliesslich den höchsten Sieg der Winterthurer im heimischen Stadion seit einer Ewigkeit. Im August 2023 hatte der FCW die Grasshoppers 3:1 bezwungen. Und ebendiese Grasshoppers liegen nun noch drei Punkte vor Winterthur. Forte und seine Mannschaft werden auf Schützenhilfe der Young Boys gegen GC hoffen, um wieder näher an den Barrageplatz heranzurücken.

Telegramm

Winterthur – St.Gallen 4:0 (3:0)

SR Horisberger. – Tore: 4. Gomis (Schneider) 1:0. 35. Zuffi (Penalty) 2:0. 40. Stillhart (Frei) 3:0. 78. Burkart (Schneider) 4:0.

Winterthur: Kuster; Ulrich, Arnold, Lüthi, Schättin (76. Cueni); Stillhart (69. S. Diaby), Zuffi (84. Lukembila), Schneider; Frei (84. Buess); Di Giusto (76. Burkart), Gomis.

St.Gallen: Zigi; Vandermersch (46. Faber), A. Diaby, Stanic, Okoroji (81. Yannick); Toma, Stevanovic (58. Quintillà); Daschner (46. Csoboth), Witzig (46. Akolo), Geubbels; Nsame.

Bemerkungen: Verwarnungen: 34. A. Diaby, 90. Lüthi, 90. Faber.