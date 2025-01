Die drei Kandidaten sind Manuel Akanji (Manchester City), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) und Dan Ndoye (FC Bologna). Nati-Trainer Murat Yakin darf den Sieger verkünden.

Am Ende macht sein Captain Xhaka das Rennen. Damit wird der 32-Jährige zum insgesamt vierten Mal – davon die letzten drei in Serie – zum Schweizer Nationalspieler des Jahres gewählt. Per Video-Schalte bedankt sich der 135-fache Nationalspieler für die Auszeichnung – speziell bei Nati-Coach Yakin für das Vertrauen.