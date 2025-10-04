Die Thuner jubeln in St. Gallen Keystone

Aufsteiger Thun setzt sich zumindest vorübergehend zurück an die Spitze der Super League. Die Berner Oberländer düpieren St. Gallen auswärts mit 2:1.

Keystone-SDA SDA

Leise waren sie dieser Tage wohl zu hören gewesen am Fusse des Stockhorns – die Stimmen, die sagten, dass nun der Moment eben doch gekommen sei, in dem dieser FC Thun nach fulminantem Saisonstart mit vier Siegen de suite einbrechen würde. Schliesslich hatte der Aufsteiger sowohl gegen Basel als auch die Young Boys verloren – und mit dem FC St. Gallen am Samstag den vorübergehenden Leader der Super League vor der Brust.

Doch dieser FC Thun ist kein typischer Aufsteiger, der sich vor dem eigenen Tor einigelt und bei Standardsituationen auf Fortuna hofft. Dieser FC Thun spielt unerschrocken und mutig, schnörkellos und dynamisch. Es ist die Handschrift von Trainer Mauro Lustrinelli, der nach der Partie in der ausverkauften St.-Galler Arena einmal mehr zufrieden konstatieren konnte, dass sein Plan perfekt aufgegangen ist.

2:1 setzten sich die Thuner in St. Gallen durch. Ethan Meichtrys Führungstreffer konnte Hugo Vandermersch für das Team von Enrico Maassen zwar noch ausgleichen, doch Christopher Ibayi stellte noch vor der Pause seinen bemerkenswerten Torriecher zur Schau. Der Kongolese reagierte nach einem Schuss aus der Distanz am schnellsten bezwang Zigi im St.-Galler Gehäuse aus spitzem Winkel. Ibayi steht nach acht Spieltagen bereits bei sechs Treffern.

St. Gallen suchte zwar einigermassen zielstrebig den neuerlichen Ausgleich. Ein Treffer Christian Witzigs wurde jedoch aufgrund einer knappen Abseitssituation aberkannt, womit sich die Thuner zumindest für eine Nacht wieder auf den Thron der Super League hieven.

Telegramm

St.Gallen – Thun 1:2 (1:2)

18'022 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 19. Meichtry (Rastoder) 0:1. 35. Vandermersch 1:1. 44. Ibayi 1:2.

St. Gallen: Zigi; Vallci, Gaal, Stanic; Neziri; Vandermersch, Witzig (75. Konietzke), Boukhalfa, Okoroji (75. Ouattara); Vladi (60. Balde), Vogt (75. Efekele).

Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki (33. Franke), Heule; Käit, Bertone; Meichtry (70. Reichmuth), Matoshi (70. Imeri); Ibayi (80. Labeau), Rastoder (80. Rupp).

Bemerkungen: Verwarnungen: 57. Bamert, 68. Vandermersch, 89. Käit, 89. Bertone, 94. Boukhalfa, 94. Franke.