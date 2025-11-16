  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Irland überholt Ungarn in extremis

SDA

16.11.2025 - 17:31

Bruno Fernandes verwandelt für Portugal zwei Penaltys
Bruno Fernandes verwandelt für Portugal zwei Penaltys
Keystone

Portugal qualifiziert sich für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Die Lusitaner zeigen gegen Armenien beim 9:1 eine Gala. Irland sichert sich derweil das Ticket für die Playoffs in extremis.

Keystone-SDA

16.11.2025, 17:31

16.11.2025, 17:51

Ernsthaft glaubte in Porto niemand daran, dass die Portugiesen am letzten Spieltag noch ihr WM-Ticket verspielen würden gegen Schlusslicht Armenien, und selbst als der Aussenseiter auf 1:1 stellte, spielte die Seleçao einfach unentwegt weiter nach vorne – und überforderte Armenien Mal für Mal. Zur Pause hatte der Europameister von 2016 schon ein 5:1 herausgeschossen, sodass die letzte Halbzeit dieser Qualifikation zu einer Pflichtaufgabe, aber auch zu einem Schaulaufen verkam. 9:1 setzten sich die Portugiesen schliesslich durch, auch dank João Neves und Bruno Fernandes, die je drei Treffer erzielten.

Die Abwesenheit des gesperrten Kapitäns und Rekordtorschützen Cristiano Ronaldo, der am Donnerstag bei der Niederlage in Irland (0:2) nach einer Tätlichkeit vom Platz geflogen war, fiel für die Equipe von Roberto Martinez überhaupt nicht ins Gewicht. Für Portugal ist es die neunte WM-Teilnahme, die siebte in Serie.

Apropos Irland: Die Mannschaft von der Insel hat sich seine Chancen auf eine vierte WM-Teilnahme in extremis gewahrt. In Budapest lagen die vom Isländer Heimir Hallgrimsson Iren bis zur 80. Minute 1:2 zurück ehe Troy Parrott ausglich. Und der Stürmer von Alkmaar sorgte bei den «Boys in Green» noch für komplette Ekstase, als er in der 96. Minute seinen Hattrick perfekt machte. Dank des Last-Minute-Erfolgs schliessen die Iren die Qualifikation vor Ungarn auf Rang 2 ab und können in den Playoffs ihren WM-Traum wahr machen.

Ranglisten und Telegramme

Gruppe F

Rangliste: 1. Portugal 6/13 (20:7). 2. Irland 6/10 (9:7). 3. Ungarn 6/8 (11:10). 4. Armenien 6/3 (3:19).

Ungarn – Irland 2:3 (2:1)

Budapest. – SR Eskas (NOR). – Tore: 3. Lukacs 1:0. 15. Parrott (Penalty) 1:1. 37. Varga 2:1. 80. Parrott 2:2. 96. Parrott 2:3.

Portugal – Armenien 9:1 (5:1)

Porto. – SR Peljto (BIH). – Tore: 7. Veiga 1:0. 18. Spertsyan 1:1. 28. Ramos 2:1. 30. João Neves 3:1. 41. João Neves 4:1. 45. Fernandes (Penalty) 5:1. 52. Fernandes 6:1. 72. Fernandes (Penalty) 7:1. 81. João Neves 8:1. 92. Conceição 9:1.

