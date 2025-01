Spezielle Vorkehrungen in Serbien

Statt im Hexenkessel von Belgrad kickt die Nati in der Provinz – vor 8000 Zuschauern

Die Schweizer Nati will in der Nations League im dritten Spiel die ersten Punkte holen. Die Partie gegen Serbien geht in der Kleinstadt Leskovac in einem kleinen, schmucken Stadion über die Bühne.

Von Jan Arnet, Leskovac