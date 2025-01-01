  1. Privatkunden
Jan-Niklas Jäger

Jan-Niklas Jäger

Redaktor News & Entertainment

Themen-Schwerpunkte: US-Politik, Popkultur, Deutschland

mail

Jan-Niklas Jäger arbeitet seit Oktober 2022 für blue News. Er ist Redaktor bei der Agentur «teleschau». Davor schrieb er als freier Journalist für Medien wie «Spex: Magazin für Popkultur» und «Jungle World». 2019 veröffentlichte er sein Buch «Factually: Pet Shop Boys in Theorie und Praxis». Er hat außerdem mehrere Bücher übersetzt. Als studierter Amerikanist interessiert er sich vorrangig für US-Politik und -Kultur.

Artikel von Jan-Niklas Jäger

Dekadenz-Debatte in Ungarn. Hält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?
Dekadenz-Debatte in Ungarn

Hält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?

Ein Oppositionspolitiker wirft Viktor Orbán vor, auf einem Luxusanwesen unter anderem Zebras zu halten und postet Bilder als Beweis. Ungarns Staatschef streitet ab: Es handle sich um die Farm seines Vaters.
Spektakuläres Konzert trotz Parkinson. Das war Ozzy Osbournes letzter Auftritt
Spektakuläres Konzert trotz Parkinson

Das war Ozzy Osbournes letzter Auftritt

Zweieinhalb Wochen vor seinem Tod spielt Rocklegende Ozzy Osbourne ein grosses Abschiedskonzert. Angemessener hätte die Rocklegende kaum von der Bühne abtreten können.
Im selben Ibiza-Hotel. Innerhalb von zwei Wochen stürzen zwei Schotten in den Tod
Im selben Ibiza-Hotel

Innerhalb von zwei Wochen stürzen zwei Schotten in den Tod

Eine erfolgreicher Nachwuchssportler und ein weiterer Mann sind auf Ibiza in den Tod gestürzt. Beide Fälle ereigneten sich im selben Hotel – innerhalb von zwei Wochen.
Zwei Wochen nach Abschiedskonzert. Rock-Legende Ozzy Osbourne ist tot
Zwei Wochen nach Abschiedskonzert

Rock-Legende Ozzy Osbourne ist tot

Vor 17 Tagen spielte Ozzy Osbourne mit seiner Band Black Sabbath ein grosses Abschiedskonzert. Jetzt ist die britische Rocklegende mit nur 76 Jahren verstorben.
36 Klageanträge, hoher Schadensersatz. Restaurant kündigt Kellner – nur war dieser Jus-Student
36 Klageanträge, hoher Schadensersatz

Restaurant kündigt Kellner – nur war dieser Jus-Student

Ein in einem Restaurant arbeitender Student will einen Betriebsrat gründen und wird dafür entlassen. Er klagt erfolgreich. Nun schuldet ihm sein Ex-Arbeitgeber 100‘000 Euro – und eine schriftliche Entschuldigung.
Kein Ende in Sicht. Baulärmstreit im Kanton Aargau eskaliert weiter
Kein Ende in Sicht

Baulärmstreit im Kanton Aargau eskaliert weiter

Seit Jahren verhärten sich die Fronten in einem Streit zwischen Anwohner*innen und einer Baufirma in Gebenstorf AG. Der Streit wird vermutlich noch mehrere Instanzen durchlaufen.
Ranghohe Politiker kontaktiert. Unbekannter gibt sich mit KI-Stimme als Marco Rubio aus
Ranghohe Politiker kontaktiert

Unbekannter gibt sich mit KI-Stimme als Marco Rubio aus

Ein Unbekannter hat sich mithilfe von KI als US-Aussenminister Marco Rubio ausgegeben. Sogar hochrangige Politiker*innen hat der falsche Rubio kontaktiert.
Vermietung und Verkauf untersagt. Assads Cousin blecht für Walliser Luxuswohnung, die er nicht betreten darf
Vermietung und Verkauf untersagt

Assads Cousin blecht für Walliser Luxuswohnung, die er nicht betreten darf

Kurz bevor er mit Sanktionen belegt wurde, erwarb Bashar al-Assads Cousin eine Wohnung in der Schweiz. Seitdem liegt sie ihm auf der Tasche. Sie verkaufen, vermieten oder die Schweiz betreten, darf er nicht.
Neues Angebot der Post. Digitaler «Hybridbrief» soll Versand wichtiger Unterlagen erleichtern
Neues Angebot der Post

Digitaler «Hybridbrief» soll Versand wichtiger Unterlagen erleichtern

Die Post möchte den Versand wichtiger Unterlagen ab 2026 auch digital ermöglichen. Eine spezielle Signatur soll Sicherheit und Echtheit garantieren, die Handhabung ganz einfach sein.
