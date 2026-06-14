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Niederlande – Japan 2:2 Japan rettet gegen die Niederlande spät einen Punkt

SDA

15.6.2026 - 00:04

Harter Kampf, leistungsgerechtes Unentschieden: Japan mit Goalie Zion Suzuki und die Niederlande trennten sich in Arlington, Texas, 2:2 unentschieden
Harter Kampf, leistungsgerechtes Unentschieden: Japan mit Goalie Zion Suzuki und die Niederlande trennten sich in Arlington, Texas, 2:2 unentschieden
Keystone

Im ersten Spiel der WM-Gruppe F trennen sich die Niederlande und Japan in Arlington bei Dallas leistungsgerecht 2.2 unentschieden.

Keystone-SDA

15.06.2026, 00:04

15.06.2026, 00:15

Eine erste Halbzeit zum Gähnen und eine spektakuläre zweite Hälfte resultierten am Ende in einem gerechten 2:2 unentschieden. Zweimal gingen die Niederländer nach der Pause, zweimal glichen die Asiaten aus. Der Ausgleich durch Daichi Kamada fiel in der 89. Minute und bestrafte die «Elftal» dafür, dass sie zu früh aufs Halten des Resultats umstellte.

Mehr als 500 Minuten war Japan in den letzten Spielen ohne Gegentor geblieben und hatte unter anderem auch Brasilien und England bezwungen. Dann schlug es gleich zweimal innerhalb einer Viertelstunde hinter dem Goalie Zion Suzuki ein. Sowohl Captain und Abwehrchef Virgil van Dijk mit einem Kopfball (51.) als auch Crysencio Summerville, der Ersatz des angeschlagenen Memphis Depay (64.) trafen präzise via Innenpfosten. Dazwischen glich Keito Nakamura aus..

In einer voraussichtlich starken und ausgeglichenen Gruppe, zu der auch Schweden und Tunesien gehören, konnten am Ende beide mit dem Punkt leben. Japan ist seit letzten September und mittlerweile acht Spielen ungeschlagen, agierte aber in der ersten Hälfte ungewohnt passiv. Mit dem Rücken zur Wand zeigten die blauen Samurai aber, dass sie durchaus zu viel fähig sind.

Telegramm:

Niederlande – Japan 2:2 (0:0)

Dallas. – 69'285 Zuschauer. – SR Elfath. – Tore: 51. van Dijk (Gravenberch) 1:0. 57. Nakamura (Kubo) 1:1. 64. Summerville (Gravenberch) 2:1. 88. Kamada (Ogawa) 2:2.

Niederlande: Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch (81. Aké), de Jong, Reijnders (70. Timber); Summerville (70. Koopmeiners), Malen (70. Depay), Gakpo (85. Brobbey).

Japan: Zion Suzuki; Watanabe (75. Tomiyasu), Taniguchi, Hiroki Ito; Doan (75. Sugawara), Sano, Kamada, Nakamura; Kubo (75. Ogawa), Maeda (66. Ito); Ueda (84. Shiogai).

Bemerkungen: Verwarnungen: 61. Summerville. 83. Depay. 91. van de Ven.

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