WM 2026: Japanische Fans gehen mit ihrer Disziplin viral Kurz nach dem Schlusspfiff sammeln die japanischen Fans mit Plastiksäcken den Müll im Dallas-Stadium auf. Die Videos gehen viral und ihre Kultur erntet viel Lob im Internet. 15.06.2026

Kurz nach dem Schlusspfiff sammeln die japanischen Fans mit Plastiksäcken den Müll im Dallas-Stadium auf. Die Videos gehen viral und ihre Kultur erntet viel Lob im Internet.

Nach dem 2:2 am Sonntag, Japan gegen Niederlande, bleiben die Japan-Fans im Dallas-Stadium sitzen. Zusammen sammeln sie den hinterbliebenen Müll auf. Es geht um Respekt, Sauberkeit und Disziplin.

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