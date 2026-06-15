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«Klasse und Respekt» Japan-Fans werden gerade im Netz gefeiert – diese Szenen gehen um die Welt

Nicole Agostini

15.6.2026

WM 2026: Japanische Fans gehen mit ihrer Disziplin viral

WM 2026: Japanische Fans gehen mit ihrer Disziplin viral

Kurz nach dem Schlusspfiff sammeln die japanischen Fans mit Plastiksäcken den Müll im Dallas-Stadium auf. Die Videos gehen viral und ihre Kultur erntet viel Lob im Internet.

15.06.2026

Kurz nach dem Schlusspfiff sammeln die japanischen Fans mit Plastiksäcken den Müll im Dallas-Stadium auf. Die Videos gehen viral und ihre Kultur erntet viel Lob im Internet.

Nicole Agostini

15.06.2026, 15:44

15.06.2026, 16:44

Nach dem 2:2 am Sonntag, Japan gegen Niederlande, bleiben die Japan-Fans im Dallas-Stadium sitzen. Zusammen sammeln sie den hinterbliebenen Müll auf. Es geht um Respekt, Sauberkeit und Disziplin.

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05.06.2026

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