  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lausanne – Sion 2:2 Je ein Punkt für 45 Minuten Spektakel

SDA

9.11.2025 - 18:48

Viel Rauch nach der Pause, das Spektakel fand in den ersten 45 Minuten statt
Viel Rauch nach der Pause, das Spektakel fand in den ersten 45 Minuten statt
Keystone

Der FC Sion verpasst in Lausanne nach Zweitore-Führung den Sieg, rettet mit dem 2:2 aber immerhin ein Remis. Das Wesentliche spielt sich in der ersten Halbzeit ab.

Keystone-SDA

09.11.2025, 18:48

09.11.2025, 18:49

Nach einer Stunde musste die Partie für mehrere Minuten unterbrochen werden, weil die Sittener Fans mit ihrem Feuerwerk den Rasen in Rauch gehüllt hatten. In spielerischer Hinsicht war das Spektakel schon seit einer Weile vorbei. In der ersten halben Stunde hatten die beiden Teams für gute Unterhaltung gesorgt.

Rilind Nivokazi (7.) mit seinem sechsten Saisontor und Théo Berdayes (11.) brachten Sion 2:0 in Führung. Zweimal war Nias Hefti der Assistgeber. Lausanne schlug durch Sékou Fofana und Enzo Kana-Biyik bis zur 33. Minute zurück und hatte in der Folge sogar die Möglichkeit, aus der spektakulären ersten Halbzeit als Sieger hervorzugehen.

Während Sion offensiv nicht mehr gross in Erscheinung trat, kam Lausanne-Sport dem Sieg in der zehnminütigen Nachspielzeit nochmals nahe. Hefti rettete kurz vor dem Schlusspfiff auf der eigenen Torlinie.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Sion 2:2 (2:2)

8327 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 7. Nivokazi (Hefti) 0:1. 11. Berdayes (Hefti) 0:2. 20. Fofana (Diakite) 1:2. 33. Kana Biyik (Mollet) 2:2.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy (76. Abdallah), Mouanga, Okoh, Fofana (76. Poaty); Sigua, Roche, Beloko; Mollet (76. Lekoueiry); Kana Biyik (46. Bair), Diakite (59. Ajdini).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (85. Sow), Baltazar Costa; Chipperfield (72. Rrudhani), Chouaref (85. Bouchlarhem), Berdayes (72. Lukembila); Nivokazi (85. Boteli).

Bemerkungen: Verwarnungen: 40. Berdayes, 44. Lavanchy, 71. Bair, 86. Baltazar Costa.

Meistgelesen

Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Migros legt im Preiskampf mit den Produzenten offenbar die Samthandschuhe ab
Deutsche Theologie-Studentin bekommt Baby mit Ex-Häftling aus den USA

Videos aus dem Ressort

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Super League | 13. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

St.Gallen – YB 1:4

St.Gallen – YB 1:4

Super League | 13. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Rayo Vallecano - Real Madrid 0:0

Rayo Vallecano - Real Madrid 0:0

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Lausanne-Sport – Sion 2:2

St.Gallen – YB 1:4

St.Gallen – YB 1:4

Rayo Vallecano - Real Madrid 0:0

Rayo Vallecano - Real Madrid 0:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

MLS. Messi führt Miami mit Doppelpack in die Playoff-Viertelfinals

MLSMessi führt Miami mit Doppelpack in die Playoff-Viertelfinals

«Ist das deine Tochter?». Yamal-Papa nach Verlobung in der Kritik

«Ist das deine Tochter?»Yamal-Papa nach Verlobung in der Kritik

Nullnummer gegen Südkorea. Schweizer U17 stellt die Weichen Richtung K.o.-Phase

Nullnummer gegen SüdkoreaSchweizer U17 stellt die Weichen Richtung K.o.-Phase