Viel Rauch nach der Pause, das Spektakel fand in den ersten 45 Minuten statt

Der FC Sion verpasst in Lausanne nach Zweitore-Führung den Sieg, rettet mit dem 2:2 aber immerhin ein Remis. Das Wesentliche spielt sich in der ersten Halbzeit ab.

Nach einer Stunde musste die Partie für mehrere Minuten unterbrochen werden, weil die Sittener Fans mit ihrem Feuerwerk den Rasen in Rauch gehüllt hatten. In spielerischer Hinsicht war das Spektakel schon seit einer Weile vorbei. In der ersten halben Stunde hatten die beiden Teams für gute Unterhaltung gesorgt.

Rilind Nivokazi (7.) mit seinem sechsten Saisontor und Théo Berdayes (11.) brachten Sion 2:0 in Führung. Zweimal war Nias Hefti der Assistgeber. Lausanne schlug durch Sékou Fofana und Enzo Kana-Biyik bis zur 33. Minute zurück und hatte in der Folge sogar die Möglichkeit, aus der spektakulären ersten Halbzeit als Sieger hervorzugehen.

Während Sion offensiv nicht mehr gross in Erscheinung trat, kam Lausanne-Sport dem Sieg in der zehnminütigen Nachspielzeit nochmals nahe. Hefti rettete kurz vor dem Schlusspfiff auf der eigenen Torlinie.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Sion 2:2 (2:2)

8327 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 7. Nivokazi (Hefti) 0:1. 11. Berdayes (Hefti) 0:2. 20. Fofana (Diakite) 1:2. 33. Kana Biyik (Mollet) 2:2.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy (76. Abdallah), Mouanga, Okoh, Fofana (76. Poaty); Sigua, Roche, Beloko; Mollet (76. Lekoueiry); Kana Biyik (46. Bair), Diakite (59. Ajdini).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (85. Sow), Baltazar Costa; Chipperfield (72. Rrudhani), Chouaref (85. Bouchlarhem), Berdayes (72. Lukembila); Nivokazi (85. Boteli).

Bemerkungen: Verwarnungen: 40. Berdayes, 44. Lavanchy, 71. Bair, 86. Baltazar Costa.