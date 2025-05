Jenny Keller Redaktorin News & Entertainment Themen-Schwerpunkte: Gesellschaft, Politik, Entertainment, «Zeitgeistiges»

Jenny Keller ist seit Juni 2024 als freie Mitarbeiterin bei blue News tätig. Erste Medienstation waren SRF-Quizshows. Dort galt es, richtige von fast richtigen Tatsachen zu unterscheiden – seither ein Vorteil im Journalismus. Es folgten einige Jahre als Video-Co-Leiterin beim «Beobachter», wo komplizierte Inhalte verständlich gemacht wurden (nicht umgekehrt). Mit einem theoretischen Hintergrund in Ethnologie und Kriminalpsychologie («aus Interesse am Menschen» – das eine, «nicht zuletzt aus Vorsicht im Newsroom» – das andere) steht sie mit einem Fuss im Gefängnis (beruflich, versteht sich), mit dem anderen in der Redaktion in Volketswil.