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Nationalteam «Jetzt müssen wir mit beiden Beinen auf den Boden kommen»

SDA

13.6.2026 - 23:50

Der Schweizer Nationalcoach Murat Yakin bezeichnete den Ausgang des Spiels gegen Katar als extrem bitter
Der Schweizer Nationalcoach Murat Yakin bezeichnete den Ausgang des Spiels gegen Katar als extrem bitter
Keystone

Nationalcoach Murat Yakin und seine Spieler wählen kritische Worte, um das enttäuschend 1:1 gegen Katar zum WM-Start zu beschreiben.

Keystone-SDA

13.06.2026, 23:50

14.06.2026, 00:39

Murat Yakin: «Es schmerzt extrem. Wir wurden zu wenig belohnt für den Aufwand, den wir betrieben haben. Wir waren zu wenig effizient. Es ist halt so im Fussball: Wenn du sie nicht machst, dann kriegst du sie. Sie haben es gut verteidigt, immer ein Bein dazwischengebracht. Und wenn du nur 1:0 führst, dann glaubt der Gegner daran. Sie haben uns zum genau richtigen Zeitpunkt erwischt, als wir nicht mehr reagieren konnten. Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle, aber zum Schluss hat etwas die Cleverness gefehlt.»

Granit Xhaka: «Wenn du sie vorne nicht machst, bekommst du sie. Vielleicht haben wir auch etwas die Geduld verloren, haben gedacht, wir müssen unbedingt das 2:0 schiessen. Wir müssen genug clever und erfahren sein, das Spiel mit 1:0 über die Bühne zu bringen. Wir wussten, sie warten auf den Moment. Und diesen hatten sie in der 94. Minute. Ende der zweiten Halbzeit haben wir den Rhythmus verloren, das darf auf diesem Niveau nicht passieren. Jetzt müssen wir mit beiden Beinen auf den Boden kommen und die Realität begreifen. Und die ist, dass wir momentan überhaupt nicht so weit sind, um über einen Titel oder eine beste WM zu reden.»

Manuel Akanji: «Ich glaube, wir können nicht mehr Torchancen herausspielen. Wir haben so viele Möglichkeiten, und zwar wirklich gute Möglichkeiten. Wir müssen einfach die Tore machen. Wir spielen an einer WM. Wenn man da dem Gegner bis in die 94. Minute die Chance gibt, ins Spiel zurückzukommen, dann passiert das halt irgendwann. Wir sind selber schuld. Uns fehlte die Entschlossenheit vor dem Tor. Aber ich glaube nicht, dass uns die Ernsthaftigkeit fehlte.»

Gregor Kobel: «Wir haben es leider nicht geschafft nachzusetzen, das zweite Tor zu erzielen. Es hat am Schluss etwas die Präzision und Konsequenz gefehlt. Dann machen sie mit der letzten Aktion ein schönes Kopfballtor. Das ist für uns unglaublich bitter.»

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