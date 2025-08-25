  1. Privatkunden
«Nur noch halb lebendig» Jetzt spricht der Überlebende der Giftpilz-Morde in Australien

dpa

25.8.2025 - 20:43

Ian W. hat als einziger Gast das tödliche Zmittag überlebt. 
Ian W. hat als einziger Gast das tödliche Zmittag überlebt. 
KEYSTONE

Wegen der Vergiftung von Verwandten ihres Ex-Mannes ist eine Australierin schuldig gesprochen worden. Vor der Verkündung des Strafmasses meldet sich der einzige Überlebende zu Wort.

DPA

25.08.2025, 20:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Australierin hat vor zwei Jahren bei einem Zmittag mehrere Menschen vergiftet.
  • Nur ein Gast überlebte das mit Knollenblätterpilzen versetzte «Beef Wellington».
  • Der Mann äusserte sich nun mit emotionalen Worten vor Gericht, wie die Tat sein Leben veränderte.
Mehr anzeigen

Er ist der einzige Überlebende eines mit Giftpilzen versetzten Mittagessens in Australien: Jetzt hat der Pfarrer Ian W. vor Gericht von den Auswirkungen der Tat auf sein Leben berichtet.

In einer Anhörung zur Bemessung des Strafmasses für die schuldig gesprochene Erin P. sagte er gestern vor dem Obersten Gericht des Bundesstaates Victoria, er fühle sich nach dem Tod seiner Ehefrau «nur halb lebendig» und trauere weiterhin um seine zwei engsten Freunde.

Die Angeklagte räumte ein, dass die Beef-Wellington-Pasteten giftige Pilze enthielten. Eine Mordabsicht bestritt sie jedoch bis zuletzt. Ihr Anwalt sprach von einem tragischen Unfall.

Giftpilze im Beef Wellington?. Schwiegertochter lädt zum Versöhnungs-Zmittag ein – drei Tote

Giftpilze im Beef Wellington?Schwiegertochter lädt zum Versöhnungs-Zmittag ein – drei Tote

Die Geschworenen hatten P. Anfang Juli für schuldig befunden, die Ehefrau des Überlebenden, deren Schwester sowie deren Ehemann durch ein mit giftigen Knollenblätterpilzen versetztes Mittagessen im Juli 2023 getötet zu haben.

«Mein Leben ist ohne sie deutlich ärmer»

Zudem wurde sie wegen versuchten Mordes an Ian W. verurteilt, der wochenlang im Krankenhaus lag und nur dank einer Lebertransplantation überlebte.

«Es ist ein bedrückender Mangel in unserer Gesellschaft, dass so viel Aufmerksamkeit jenen gilt, die Böses tun, und so wenig denen, die Gutes tun», sagte der Pastor. Bei den Toten handelt es sich um Verwandte des Ex-Mannes der Verurteilten.

Achtung Verwechslungsgefahr! Oft unterscheiden sich Speisepilze und Giftpilze nur in kleinen Details.
Achtung Verwechslungsgefahr! Oft unterscheiden sich Speisepilze und Giftpilze nur in kleinen Details.
dpa-infografik GmbH/dpa-tmn

«Mein Leben ist ohne sie deutlich ärmer», sagte W. über seine getöteten Angehörigen. Trotz allem bot er Erin P. seine Vergebung für das ihm zugefügte Leid an.

Täterin droht mehrfach lebenslänglich

P. erschien am Montag persönlich vor dem Gericht in Melbourne – anders als bei einer vorherigen Anhörung in diesem Monat, bei der sie nur per Videoschalte aus dem Gefängnis zugeschaltet war.

Insgesamt sieben Angehörige der Opfer trugen am gestrigen Montag persönlich oder durch Vertreter ihre Stellungnahmen vor Gericht vor. P. droht eine lebenslange Freiheitsstrafe für jedes der drei Tötungsdelikte sowie bis zu 25 Jahre Haft für versuchten Mord.

Mittagessen mit Giftpilzen versetzt. Diese Frau tötet 3 Leute – und fasziniert jetzt die True-Crime-Welt

Mittagessen mit Giftpilzen versetztDiese Frau tötet 3 Leute – und fasziniert jetzt die True-Crime-Welt

Der gut neun Wochen dauernde Prozess, in dem mehr als 50 Zeugen aussagten, hat in Australien grosse Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im Gerichtssaal sassen auch prominente Krimiautoren. Zu dem Fall sind bereits mindestens eine Fernsehserie und ein Dokumentarfilm geplant.

Pilzsuche per App: Wetten, dass das Handy uns vergiften würde?

Pilzsuche per App: Wetten, dass das Handy uns vergiften würde?

Eierschwämmli und Steinpilze kennst du vermutlich. Aber einen superleckeren Hallimasch? – Eben. Pilzerkennungs-App sollen helfen, dein Repertoire zu erweitern. Und was sagt Zürichs oberster Pilzkontrolleur dazu?

27.10.2023

