  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

French Open Jil Teichmann in Paris von Mirra Andrejewa gestoppt

SDA

31.5.2026 - 19:09

Trotz der Niederlage kann Jil Teichmann mit ihrem Turnier in Paris sehr zufrieden sein
Trotz der Niederlage kann Jil Teichmann mit ihrem Turnier in Paris sehr zufrieden sein
Keystone

Wie Belinda Bencic scheitert auch Jil Teichmann am French Open im Achtelfinal. Die Seeländerin verliert gegen die als Nummer 8 gesetzte Russin Mirra Andrejewa mit 3:6, 2:6.

Keystone-SDA

31.05.2026, 19:09

31.05.2026, 19:21

Nach drei Runden ohne Satzverlust erwies sich für Teichmann die junge Russin als zu stark. Andrejewa war ein Spur präziser und konstanter, was sich nach der ausgeglichenen Startphase der Partie zunehmend auf die Kräfteverhältnisse auswirkte. Nach dem 3:3 im ersten Satz gewann die Linkshänderin aus der Schweiz nur noch zwei Games. Nach 73 Minuten Spielzeit stiess die von Conchita Martinez trainierte 19-Jährige aus Sibirien wie im letzten Jahr in den Pariser Viertelfinal vor.

Teichmann bestätigte am Bois de Boulogne trotz der klaren Niederlage am Sonntag, dass sie nach der mehrmonatigen Pause auf bestem Weg zurück in die Top 100 der Weltrangliste ist. Mit den Siegen gegen Ludmila Samsonowa (WTA 27), Magdalena Frech (WTA 46) und vor allem gegen Karolina Muchova (WTA 10), 2023 Finalistin in Roland Garros, übertraf sie die Erwartungen deutlich. Schliesslich stand sie nur dank ihres geschützten Rankings im Haupttableau.

Am Montag in einer Woche wird Teichmann in der Weltrangliste einen weiteren Sprung machen. Die drei überstandenen Runden in Paris, mit denen sie ihr Major-Bestresultat von vor vier Jahren egalisiert hat, bringen sie voraussichtlich um 30 Ränge nach vorne auf Platz 140. Mit 285'000 Euro kassierte sie zudem so viel Preisgeld wie seit vier Jahren nicht mehr.

Meistgelesen

Trumps Kontrolle der Republikaner könnte zum Verhängnis werden
So lief Sexualaufklärung bei der BRAVO wirklich ab
Norwegen gewinnt vogelwildes Bronze-Spiel gegen Kanada

Videos aus dem Ressort

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

31.05.2026

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

31.05.2026

Embolo: «Ich war schon unter der Dusche, als das Spiel weiterlief»

Embolo: «Ich war schon unter der Dusche, als das Spiel weiterlief»

31.05.2026

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

Embolo: «Ich war schon unter der Dusche, als das Spiel weiterlief»

Embolo: «Ich war schon unter der Dusche, als das Spiel weiterlief»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

French Open. Iga Swiatek scheitert im Achtelfinale

French OpenIga Swiatek scheitert im Achtelfinale

French-Open-Ticker. Bencic und Teichmann scheitern im Achtelfinal der French Open

French-Open-TickerBencic und Teichmann scheitern im Achtelfinal der French Open

French Open. Die Traum-Reise der Tessinerin Susan Bandecchi endet

French OpenDie Traum-Reise der Tessinerin Susan Bandecchi endet