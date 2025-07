Ex-Biathletin Laura Dahlmeier beim Bergsteigen schwer verunglückt

STORY: Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunfall schwer verunglückt. Das teilte ihr Management in einer Mitteilung auf Dahlmeiers Facebook-Seite mit. Demnach war die 31-Jährige am Montag im Karakorum-Gebirge in Pakistan unterwegs, als sie von Steinschlag getroffen wurde. Der Unfall sei auf rund 5700 Metern Höhe passiert, ihre Seilpartnerin habe sofort einen Notruf abgesetzt. Beim Hubschrauber-Überflug sei festgestellt worden, dass die erfahrene Bergsteigerin mindestens schwer verletzt sei, heisst es in der Mitteilung. Es seien keine Lebenszeichen zu erkennen gewesen. Aufgrund der Abgeschiedenheit des Gebiets habe ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle erst am Morgen des 29. Juli erreichen können. Ein internationales Bergrettungsteam koordiniere derzeit die Bergung. Weitere Informationen soll es geben, wenn gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Dahlmeier ist eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der Weltcup-Geschichte. Im Mai 2019 beendete sie ihre Karriere als Leistungssportlerin.

29.07.2025