Johan Nkama (links) fällt mit einem Innenbandriss aus Keystone

Johan Nkama fällt für rund zwei Monate aus. Der Mittelfeldspieler des FC Stade Lausanne-Ouchy hat sich laut einer Meldung der Swiss Football League (SFL) einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen.

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Damit verpasst Nkama, der im letzten Sommer von Lugano zu den Waadtländern wechselte und sich rasch als Leistungsträger etablierte, den Cupfinal am 24. Mai gegen den FC St. Gallen. Beim 2:0-Erfolg im Halbfinal gegen GC stand der 28-Jährige bis zur 89. Minute auf dem Platz und bereitete den ersten Treffer vor.