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Challenge League Johan Nkama verpasst den Cupfinal

SDA

30.4.2026 - 11:47

Johan Nkama (links) fällt mit einem Innenbandriss aus
Johan Nkama (links) fällt mit einem Innenbandriss aus
Keystone

Johan Nkama fällt für rund zwei Monate aus. Der Mittelfeldspieler des FC Stade Lausanne-Ouchy hat sich laut einer Meldung der Swiss Football League (SFL) einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen.

Keystone-SDA

30.04.2026, 11:47

30.04.2026, 12:51

Damit verpasst Nkama, der im letzten Sommer von Lugano zu den Waadtländern wechselte und sich rasch als Leistungsträger etablierte, den Cupfinal am 24. Mai gegen den FC St. Gallen. Beim 2:0-Erfolg im Halbfinal gegen GC stand der 28-Jährige bis zur 89. Minute auf dem Platz und bereitete den ersten Treffer vor.

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