  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Qualifikation Jon Dahl Tomasson nicht mehr Trainer von Schweden

SDA

14.10.2025 - 16:22

Nach der 0:1-Niederlage gegen den Kosovo wurde Schwedens Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson entlassen
Nach der 0:1-Niederlage gegen den Kosovo wurde Schwedens Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson entlassen
Keystone

Nach der nächsten Pleite in der WM-Qualifikation ist Schwedens Fussball-Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson seinen Job los.

Keystone-SDA

14.10.2025, 16:22

14.10.2025, 16:23

Man habe beschlossen, den 49-Jährigen aufgrund der schlechten Ergebnisse in der Qualifikation mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden, teilte der schwedische Fussballverband am Tag nach dem 0:1 gegen den Kosovo mit. Zuvor hatte sich die Schweiz mit einem 2:0-Auswärtssieg ebenfalls in Schweden durchgesetzt.

Insgesamt blieben die Skandinavier, mit ihrer Offensive um Liverpools 145-Millionen-Euro-Einkauf Alexander Isak und Arsenals 65-Millionen-Mann Viktor Gyökeres, zum dritten Mal in Folge torlos.

In Gruppe B, mit der Schweiz, dem Kosovo und Slowenien, belegt das Team mit nur einem Punkt aus vier Spielen den letzten Platz. «Das war ein schreckliches Ergebnis heute. Das tötet uns. Wir lassen einfache Tore zu, und wir haben auch vergessen, wie man Tore schiesst», sagte Tomasson nach dem Spiel gegen den Kosovo.

In der Mannschaft bröckelte der Rückhalt für Tomasson bereits vor den jüngsten Heimpleiten. So hatte Stammtorhüter Robin Olsen schon vor zwei Wochen verkündet, nicht mehr für die Nationalelf auflaufen zu wollen – wegen Tomasson. «Jon ist ein Anführer, unter dem ich nicht arbeiten möchte», sagte er.

Hoffnung dürfte den Schweden momentan nur der WM-Quali-Modus geben. Als Nations-League-Gruppensieger haben die Schweden weiter die Chance auf eine Playoff-Teilnahme im Frühjahr. Voraussetzung ist, dass genug höher platzierte Gruppensieger des neuen Wettbewerbs entweder direkt für die WM qualifiziert sind oder als Zweiter bereits eines der insgesamt 16 Playoff-Tickets sicher haben.

Das nächste Spiel mit dem neuen, noch nicht bekannten Nationalcoach bestreitet Schweden am 15. November in Genf gegen die Schweiz.

Meistgelesen

Trump über Leavitt: «Diese Lippen bewegen sich wie ein Maschinengewehr, oder?»
Kameras im Wiener Ikea sollen Tausende Karten-PIN-Codes gefilmt haben
Erster Etappensieg für Anleger – Bauchlandung für Bund

Videos aus dem Ressort

Proschool Bonn öffnet ukrainischen Kindern den Weg in den Fussball

Proschool Bonn öffnet ukrainischen Kindern den Weg in den Fussball

STORY: Die Kinder vom ukrainischen Fussballverein Proschool Bonn bilden am Anfang des Trainings einen Spielerkreis, mittendrin ist die 9-jährige Evgenija. Sie ist das einzige Mädchen im Verein und hat zusammen mit fast 60 Jungen zweimal in der Woche Training. Der Verein Proschool wurde im November 2024 mit dem Ziel gegründet, ukrainischen Kindern den Zugang zum Fussball in Deutschland zu erleichtern. Ausserdem soll er ihnen und ihren Eltern helfen, sich mit ihren Landsleuten über die Probleme im Alltag auszutauschen.  Evgenija ist zusammen mit ihrer Mutter schon in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 nach Deutschland geflohen und besucht die 4. Klasse einer Bonner Grundschule. Auf dem Fussballplatz fühlt sie sich von ihren Vereinskameraden gut aufgenommen, wünscht sich aber auch mehr weibliche Unterstützung. O-Ton Evgenija, Fussballerin «Ja, die nehme ich an, aber... Es ist ein bisschen peinlich, dass ich bin das einzige Mädchen Pavel Frish ist der 1. Vorsitzende von Proschool Bonn. Er ist Ukrainer und lebt schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Dass die ukrainischen Kinder hier gemeinsam trainieren können, erleichtert ihnen den Zugang zum Sport. O-Ton Pavlo Frish, 1. Vorsitzender Proschool Bonn: «Erstens, die deutschen Vereine wollen schon gute Spieler haben, schon vorbereitete Spieler. Die ukrainischen Kinder sind nicht so weit. Krieg, Umzug, Trainingsplan fehlt, die sind nicht so weit, die brauchen niederschwellige Angebote, um anzufangen. Manche haben Fussball nur hier angefangen, in der Ukraine noch nie gespielt. Und aufgrund dessen war das Ziel, niederschwellige Angebote, um anzufangen.» Kararina ist die Mutter von Evgenija und begleitet ihre Tochter gerne zum Training. Auch sie hat in ihrer Kindheit Fussball gespielt und wünscht sich noch viel mehr Mädchen für den Verein. O-Ton Katarina, Mutter von Evgenija: «Ja, ich hoffe ihr Beispiel ermutigt viele Mädchen zu unserer tollen Mannschaft zu kommen. Und sie wäre nicht allein.» Im nächsten Jahr möchte der Verein Proschool Bonn am Spielbetrieb teilnehmen. Und vielleicht irgendwann auch mit einer Mädchenmannschaft.

14.10.2025

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat nach dem Friedensgipfel in Ägypten Hilfsmassnahmen zum Wiederaufbau des palästinensischen Fussballs angekündigt.

14.10.2025

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Am Montag besiegte Kap Verde im abschliessenden Quali-Spiel Eswatini aus dem südlichen Afrika mit 3:0 und darf damit bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei sein.

14.10.2025

Proschool Bonn öffnet ukrainischen Kindern den Weg in den Fussball

Proschool Bonn öffnet ukrainischen Kindern den Weg in den Fussball

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM-Quali in Gefahr. Nati-Gegner Schweden trennt sich per sofort von Trainer Tomasson

WM-Quali in GefahrNati-Gegner Schweden trennt sich per sofort von Trainer Tomasson

Vier Nati-Erkenntnisse. Elvedi als Fels in der Brandung und die Suche nach dem Embolo-Ersatz

Vier Nati-ErkenntnisseElvedi als Fels in der Brandung und die Suche nach dem Embolo-Ersatz

Unter einer Bedingung. Pia Sundhage will als Nati-Trainerin weitermachen

Unter einer BedingungPia Sundhage will als Nati-Trainerin weitermachen