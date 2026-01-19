Lockerer Auftakt in Australien: French-Open-Siegerin Coco Gauff Keystone

Ein ruhiger Tag für Coco Gauff, ein Drama um Félix Auger-Aliassime. Das sind die wichtigsten Fakten des zweiten Turniertages am Australian Open.

Jubiläumssieg für Gauff

Keine grosse Mühe mit ihrer ersten Hürde hatte Coco Gauff. Die an Nummer drei gesetzte Amerikanerin gewann gegen die neu für Usbekistan startende Russin Kamila Rachimowa (WTA 93) mit 6:2, 6:3 und feierte im Alter von 21 Jahren bereits ihren 75. Sieg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Gauff, die ihre Aufschlagbewegung umgestellt hat, konnte sich dabei auch sieben Doppelfehler leisten.

Drama um Auger-Aliassime

Ein Drama spielte sich auf dem zweitgrössten Court der Melbourne Arena ab. Der Kanadier Félix Auger-Aliassime, nach einem starken Ende der letzten Saison die Nummer 8 der Welt, musste gegen den Portugiesen Nuno Borges (ATP 46) nach dem verlorenen dritten Satz das Handtuch werfen – wegen Krämpfe. «Das habe ich noch nie erlebt», erklärte der ratlose zweifache Sieger der Swiss Indoors. Zum Start des Turnieres ist es in Australien sehr heiss.