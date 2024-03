Bundestrainer Julian Nagelsmann geht mit seinem neusten Aufgebot mit Rückkehrern Manuel Neuer und Toni Kroos sowie sechs Debütanten "all in" Keystone

Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann krempelt sein Nationalteam für die ersten Länderspiele im Jahr der Heim-EM radikal um. Nagelsmann riskiert dabei viel.

Auf den Tag genau drei Monate vor dem Europameisterschafts-Eröffnungsspiel holte Julian Nagelsmann (36) nicht nur Goalie Manuel Neuer (37) und Toni Kroos (34) ins DFB-Team zurück, sondern nominierte gleich sechs Debütanten: Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav vom VfB Stuttgart, Aleksandar Pavlovic von Bayern München, Jan-Niklas Beste von Heidenheim und Maximilian Beier von Hoffenheim.

Zugleich verzichtet Nagelsmann auf Routiniers wie Mats Hummels, Niklas Süle (beide Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Robin Gosens (Union Berlin) und Torhüter Kevin Trapp (Frankfurt). Weiterhin dabei ist Thomas Müller (34). Von Borussia Dortmund schaffte es mit Niclas Füllkrug bloss noch ein Akteur ins Aufgebot.

Das deutsche Nationalteam besammelt sich nächsten Montag und bestreitet danach Länderspiele in Lyon gegen Frankreich (Samstag/23. März) und in Frankfurt gegen die Niederlande (Dienstag/26. März). An der Heim-EM (ab 14. Juni) trifft Deutschland in der Vorrunde auf die Schweiz, Schottland und Ungarn.

