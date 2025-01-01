  1. Privatkunden
Logo blue News

Julian Weinberger

Redaktor News & Entertainment

Themen-Schwerpunkte: Politik, Entertainment, Buntes aus aller Welt

mail LinkedIn

Julian Weinberger arbeitet seit Oktober 2019 bei blue News. Abseits dieser Tätigkeit arbeitet er seit Ende 2018 bei der Nachrichtenagentur «teleschau – der Mediendienst». Weil sein Herz neben dem Journalismus für Kultur und Musik schlägt, ist er in der Kulturförderung an der Universität Passau tätig und macht als selbstständiger Musiker die Bühnen in und rund um Passau unsicher.

Artikel von Julian Weinberger

Mit handschriftlichen Notizen. Trump-Zettel kostet Europa 250 Milliarden – das steht drauf
Mit handschriftlichen Notizen

Trump-Zettel kostet Europa 250 Milliarden – das steht drauf

Einem vermeintlich harmlosen Stück Papier kam beim Zollgipfel zwischen den USA und der EU eine Hauptrolle zu. US-Präsident Donald Trump hatte darauf handschriftlich Bemerkungen notiert, die die EU teuer bezahlen muss.
Die Frau an der Seite von 007. Verhilft Vitamin B Sydney Sweeney zum Bond-Girl?
Die Frau an der Seite von 007

Verhilft Vitamin B Sydney Sweeney zum Bond-Girl?

Die Gerüchteküche im James-Bond-Universum bekommt neues Futter: Demnach soll Sydney Sweeney als Bond-Girl hoch im Kurs stehen. Das liegt auch an der Verbindung zu zwei wichtigen Männern im 007-Kosmos.
Nach Horror-Überfall. Deshalb war ein Streit mit Mama Carmen die Rettung für Davina Geiss
Nach Horror-Überfall

Deshalb war ein Streit mit Mama Carmen die Rettung für Davina Geiss

Eine Woche nach dem Überfall auf die Geissens ist klar: Dass Tochter Davina nicht im Haus war, war purer Zufall. Was sie zu einer verfrühten Abreise nach Monaco bewegte, legte sie nun in einem Interview offen.
Testament mit 40 Jahren. Telegram-Chef vererbt Milliarden-Vermögen – an seine über 100 Kinder
Testament mit 40 Jahren

Telegram-Chef vererbt Milliarden-Vermögen – an seine über 100 Kinder

Pawel Durow ist zwar erst 40 Jahre alt, macht sich aber schon Gedanken über seinen Nachlass. Der Telegram-Gründer will, dass alle seine Kinder gleich viel erben. Das Besondere: Er hat mehr als 100 Nachfahren gezeugt.
«Tatort» im Check. Gibt es mehr männliche oder weibliche Stalker?
«Tatort» im Check

Gibt es mehr männliche oder weibliche Stalker?

Im Bremer «Tatort: Solange du atmest» geraten die Kommissarinnen Moormann und Selb aneinander. Beim Kampfsport, aber auch im Fall um einen ermordeten Stalker. Wer manipuliert hier wen?
«Hat ein paar Klatscher gebraucht, bis ...». Michelle Obama schockt mit Erziehungsbeichte
«Hat ein paar Klatscher gebraucht, bis ...»

Michelle Obama schockt mit Erziehungsbeichte

Nach aussen traten die Obamas oft als US-amerikanische Musterfamilie auf. Umso überraschender kommt nun das Geständnis von Michelle Obama: Sie habe ihre Töchter in deren Kindheit geschlagen.
«Absoluter Dilettant am Werk». Experte nennt schlampige Inschrift auf Papst-Grab «Oberschämer»
«Absoluter Dilettant am Werk»

Experte nennt schlampige Inschrift auf Papst-Grab «Oberschämer»

Typografische Schlampereien – und das auf dem Grab des Papstes: Nach dem Tod von Papst Franziskus sorgt dessen Grabinschrift für Aufsehen. Über was sich Experten wundern.
Schauspielerin kritisiert. Harry und Meghan sind «Katastrophen-Touristen»
Schauspielerin kritisiert

Harry und Meghan sind «Katastrophen-Touristen»

Verbalattacke auf Meghan und Harry: Nach einem Besuch im zerstörten L.A. empörte sich eine Hollywood-Schauspielerin über das Paar. Sie bezeichnete einen Fototermin des Paares als «abstossend».
«Tatort» im Check. Warum steht der Kölner Fernsehturm leer?
«Tatort» im Check

Warum steht der Kölner Fernsehturm leer?

Wenn eine grandiose Party-Location im feierfreudigen Köln schliesst, schreit das 30 Jahre später nach einem Krimi. «Tatort: Colonius» kehrt ins Jahr 1994 zurück und lässt den 266 Metern hohen Fernsehturm aufleben.
