Marinko Jurendic wurde in Augsburg nach zwei Jahren Arbeit abgesetzt Keystone

Der Schweizer Marinko Jurendic muss seinen Posten als Sportchef des Bundesligisten Augsburg nach zwei Jahren abgeben. Der 47-Jährige wurde wie Trainer Jess Thorup abgesetzt, teilte der Klub mit.

Keystone-SDA SDA

Jurendic wechselte im Sommer 2023 vom FC Zürich zu Augsburg, nachdem er als Sportchef zum Meistertitel 2022 des FCZ entscheidend beigetragen hatte. In der Bundesliga gelang es ihm nicht, die Augsburger wesentlich voranzubringen. Das lag sowohl in der letzten als auch in dieser Saison an einem misslungenen Saison-Schlussspurt der Mannschaft. Der erhoffte Einzug ins europäische Geschäft misslang.

Für Thorup, der im Herbst 2023 die Nachfolge von Enrico Maassen, dem heutigen Trainer des FC St. Gallen, angetreten hatte, und Jurendic soll ein Gespann kommen, das den FC Augsburg einen Schritt nach vorne bringt. Die aktuelle Saison beendete die Mannschaft mit dem von Wolfsburg ausgeliehenen Schweizer Internationalen Cedric Zesiger auf dem 12. Platz.