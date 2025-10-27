Nach gut einem halben Jahr ist Igor Tudor nicht mehr Trainer von Juventus Turin Keystone

Italiens Rekordmeister Juventus Turin trennt sich nach gut einem halben Jahr von Trainer Igor Tudor. Acht Spiele ohne Sieg kosten den 47-Jährigen den Job.

Keystone-SDA SDA

Vorübergehend soll Massimo Brambilla als Coach übernehmen, teilte der Klub weiter mit. Der 52-Jährige, der bislang die zweite Mannschaft trainierte, wird bereits am Mittwoch im Spiel gegen Udinese auf der Bank sitzen.

Tudor hatte in Turin erst im vergangenen März von Thiago Motta übernommen. Zuletzt verlor der Kroate Tudor vergangenen Sonntag auswärts gegen Lazio Rom 0:1. Juventus liegt derzeit auf Platz 8 der Serie A.