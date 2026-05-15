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Nationalteam Kaderbekanntgabe per Bilderrätsel

SDA

15.5.2026 - 16:25

Das WM-Aufgebot von Nationaltrainer Murat Yakin wird über zwei Tage verteilt und als Bilderrätsel in den Sozialen Medien veröffentlicht
Das WM-Aufgebot von Nationaltrainer Murat Yakin wird über zwei Tage verteilt und als Bilderrätsel in den Sozialen Medien veröffentlicht
Keystone

Die 26 Spieler, welche die Schweiz an der WM in den USA, Kanada und Mexiko vertreten, werden am Montag und Dienstag gesondert bekanntgegeben. Der SFV setzt dabei auf ein Bilderrätsel.

Keystone-SDA

15.05.2026, 16:25

15.05.2026, 17:09

Ab Montagvormittag werden auf den verschiedenen Kanälen in den Sozialen Medien insgesamt elf Bilder veröffentlicht, in denen die Namen der aufgebotenen Spieler versteckt sind. Wie der Schweizer Fussballverband (SFV) mitteilt, zeigen die Fotos Menschen in ihrem Alltag – in verschiedenen Berufen und Lebenswelten quer durch die Schweiz. Damit wolle man neben den Spielern auch die Schweizer Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen.

Nationaltrainer Murat Yakin will sich am Mittwoch eingehender zum Aufgebot äussern. «Ich weiss, dass die ganze Fussball-Schweiz auf dieses Aufgebot wartet. Deshalb finde ich es passend, dass wir es auf kreative Art und Weise bekanntgeben und Menschen aus verschiedenen Branchen miteinbeziehen», wird der 51-Jährige zitiert.

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