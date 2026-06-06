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WM26 Kanada mit Unentschieden im letzten Test

SDA

6.6.2026 - 07:51

Der ehemalige Basler Liam Millar gehörte beim 1:1 gegen Irland der kanadischen Startelf an
Der ehemalige Basler Liam Millar gehörte beim 1:1 gegen Irland der kanadischen Startelf an
Keystone

Kanada, an der WM Gruppengegner der Schweiz, spielt am Freitag in Montreal in seinem letzten Testspiel vor Turnierbeginn gegen Irland 1:1.

Keystone-SDA

06.06.2026, 07:51

06.06.2026, 08:11

Die Kanadier gingen nach einem Corner von Stephen Eustaquio und einem Eigentor von Jake O'Brien in Führung. Irland glich nach der Pause durch Chiedozie Ogbene aus, der im Nachgang eines Penaltys erfolgreich war, den Maxime Crépeau abgewehrt hatte.

Kanada trifft in der Gruppe B der Reihe nach auf Bosnien-Herzegowina, Katar und die Schweiz und dürfte zumindest im Startspiel auf Captain Alphonso Davies verzichten müssen. Der 25-jährige Linksverteidiger von Bayern München hatte sich im Mai eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und kam in den letzten beiden Testspielen nicht zum Einsatz.

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