  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Deutschland Kane übertrifft Ronaldo und Haaland

SDA

26.9.2025 - 22:37

Harry Kane verwandelt auch seinen 18. Penalty in der Bundesliga und erzielt im 104. Spiel für Bayern München seine Tore 99 und 100
Harry Kane verwandelt auch seinen 18. Penalty in der Bundesliga und erzielt im 104. Spiel für Bayern München seine Tore 99 und 100
Keystone

Bayern München ist in der Saison 2025/26 weiter makellos. Der deutsche Meister gewinnt das Freitagsspiel der 5. Bundesliga-Runde gegen Werder Bremen 4:0. Harry Kane sorgt für weitere Bestmarken.

Keystone-SDA

26.09.2025, 22:37

26.09.2025, 23:02

Luis Diaz (22. Minute), zweimal Harry Kane (45./65.) und Konrad Laimer (88.) erzielten die Tore für die im achten Pflichtspiel der Saison zum achten Mal siegreichen Gastgeber.

Für Kane waren es die Treffer 99 und 100 für Bayern München im 104. Spiel, womit er eine Bestmarke in Europas Topligen aufstellte. Erling Haaland (bei Manchester City) und Cristiano Ronaldo (in seiner Zeit bei Real Madrid) hatten jeweils 105 Spiele für 100 Treffer gebraucht. Das 2:0 markierte Kane vom Penaltypunkt. Der englische Stürmer verwandelte damit auch seinen 18. Penalty in der Bundesliga.

Mit dem fünften Ligasieg bauten die Münchner die Tabellenführung vorübergehend auf fünf Punkte aus. Joshua Kimmich, der eine Stunde lang geschont wurde, und Leon Goretzka gelangten beide noch vor ihrem 31. Geburtstag zum 300. Einsatz in der Bundesliga.

Kurztelegramm und Rangliste:

Bayern München – Werder Bremen 4:0 (2:0). – Tore: 22. Tah 1:0. 45. Kane (Penalty) 2:0. 65. Kane 3:0. 87. Laimer 4:0. – Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (ab 80.).

Rangliste: 1. Bayern München 5/15 (22:3). 2. Borussia Dortmund 4/10 (9:3). 3. RB Leipzig 4/9 (6:7). 4. 1. FC Köln 4/7 (9:7). 5. St. Pauli 4/7 (7:6). 6. Eintracht Frankfurt 4/6 (11:9). 7. SC Freiburg 4/6 (8:8). 8. VfB Stuttgart 4/6 (5:5). 9. Hoffenheim 4/6 (8:10). 10. Union Berlin 4/6 (8:11). 11. Bayer Leverkusen 4/5 (8:7). 12. Wolfsburg 4/5 (7:6). 13. Mainz 05 4/4 (5:4). 14. Hamburger SV 4/4 (2:8). 15. Werder Bremen 5/4 (8:14). 16. Augsburg 4/3 (7:10). 17. Borussia Mönchengladbach 4/2 (1:6). 18. Heidenheim 4/0 (2:9).

Meistgelesen

Wie der finnische «Anti-Trump» Stubb die UN umbauen will
Trumps Rachefeldzug erreicht einen neuen Höhepunkt
Polen verschärft Aufenthaltsrecht für Ukrainer +++ Rutte spottet im TV über Lawrow

Videos aus dem Ressort

Carouge – Aarau 1:3

Carouge – Aarau 1:3

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

26.09.2025

Rapperswil-Jona – Xamax 1:3

Rapperswil-Jona – Xamax 1:3

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

26.09.2025

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

24.09.2025

Carouge – Aarau 1:3

Carouge – Aarau 1:3

Rapperswil-Jona – Xamax 1:3

Rapperswil-Jona – Xamax 1:3

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Schockierende Nachricht». Ex-Arsenal-Talent (21) kracht während Fussballspiel in Betonmauer und stirbt

«Schockierende Nachricht»Ex-Arsenal-Talent (21) kracht während Fussballspiel in Betonmauer und stirbt

Nach den MLS-Playoffs ist Schluss. Sergio Busquets kündigt Karriereende an

Nach den MLS-Playoffs ist SchlussSergio Busquets kündigt Karriereende an

Elch, Jaguar und Adler. Das sind die drei Maskottchen für die WM 2026

Elch, Jaguar und AdlerDas sind die drei Maskottchen für die WM 2026