Paid content: Vom Emir alimentierte katarische Fans machen im Match gegen die Schweiz Stimmung Keystone

Hierzulande wird seit Monaten über die mitunter horrenden Preise an der Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada debattiert. In Katar macht der Emir kurzerhand die Schatulle auf.

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Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP liess der Emir von Katar mehrere tausend Fans nach Vancouver einfliegen, wo in der Nacht auf Freitag das zweite WM-Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada stattfand. Im ersten Spiel hatte Katar der Schweiz ein 1:1 abgetrotzt.

Die Flüge habe Katars Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani gechartert. Demnach sei eigens ein Staatsfonds zur Finanzierung der Fan-Reisen aufgelegt worden. Dieser bezahle Flüge, Hotels, Transportkosten vor Ort und andere Ausgaben.

Nach Angaben des katarischen Fussballverbandes sei das Ziel, «eine lebendige Stadionatmosphäre zu schaffen, die den Spielern hilft, die bestmöglichen Ergebnisse auf der globalen Bühne zu erzielen». Auch katarische Studenten in den USA und Kanada seien eingeladen worden.