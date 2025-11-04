  1. Privatkunden
Heisse Gerüchte Kehrt Martina Voss-Tecklenburg als Nati-Trainerin zurück?

Michael Wegmann

4.11.2025

Wird Martina Voss-Tecklenburg heute in Muri als neue Nati-Trainerin vorgestellt?
Wird Martina Voss-Tecklenburg heute in Muri als neue Nati-Trainerin vorgestellt?
IMAGO/Steinsiek.ch

Kurz nach der Trennung von Pia Sundhage lädt der Verband zur Pressekonferenz. Gut möglich, dass da bereits die neue Nati-Trainerin vorgestellt wird. Auch gut möglich, dass es Martina Voss-Tecklenburg ist.

Michael Wegmann

04.11.2025, 14:41

04.11.2025, 15:06

Am Montag hat der SFV die Trennung von Pia Sundhage als Nati-Trainerin verkündet, heute um 16 Uhr will er im Haus des Schweizer Fussballs in Muri Fragen zu diesem Entscheid beantworten und weitere Auskünfte zur Nachfolgeregelung kommunizieren.

Gut möglich, dass da also auch schon Sundhages Nachfolge präsentiert wird. Und will man den Gerüchten glauben, könnte Martina Voss-Tecklenburg übernehmen.

Es wäre eine Rückkehr für die Deutsche. Sie war schon von 2012 bis 2018 Trainerin des Schweizer Nationalteams. Und dies äusserst erfolgreich: Im Juni 2015 führte sie die Schweiz erstmals in deren Geschichte an die Weltmeisterschaft. Anfang 2018 wurde sie von der deutschen Frauennationalmannschaft abgeworben. 

Beim EM-Märchen war Voss-Tecklenburg SRF-Expertin

Das Schweizer EM-Märchen hat die 57-jährige Deutsche hautnah miterlebt, war sie da doch Expertin beim SRF.

Sie habe Anfragen bekommen, als Beraterin einzusteigen, aber die Tendenz gehe mehr in Richtung Comeback an der Seitenlinie, sagte sie vor ein paar Monaten im «Kicker». Und: «Das Kapitel Trainerin ist noch nicht abgeschlossen.»

Vielleicht übernimmt sie nun ja wieder die Schweizer Nati. Noch ist es Spekulation. Gut vorstellbar wäre diese Lösung allemal. Mehr erfahren wir um 16 Uhr. 

Videos aus dem Ressort

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

Lia Wälti wollte nur spielen - doch als Mädchen im Fussball musste sie kämpfen. Diese Doku zeigt ihren stillen Mut und den Weg bis zum grossen Traum: der Heim-EM in der Schweiz.

13.06.2025

