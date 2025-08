Die Zürcher bejubeln den 1:1-Ausgleich gegen Luzern Keystone

Der FC Zürich verhindert die zweite Saison-Niederlage. Beim 1:1 in Luzern rettet der eingewechselte Umeh Emmanuel die Gäste per Kopf.

Keystone-SDA SDA

In der 78. Minute kam Emmanuel nach einem schönen Lupfer von Bledian Krasniqi knapp vor Luzern-Goalie Pascal Loretz an den Ball. Für den zwölf Minuten davor eingewechselten Nigerianer war es der erst zweite Treffer in der Super League. Dieser rettete dem FCZ, der beim Meisterschaftsauftakt gegen Sion einen 2:0-Vorsprung verspielt hatte, den ersten Punkt der Saison.

Das Unentschieden ging aufgrund der Spielanteile in Ordnung. Luzern verzeichnete zwar deutlich mehr Abschlüsse, diese gingen jedoch fast nie aufs gegnerische Tor. Erst Adrian Grbic schaffte es in der 72. Minute, FCZ-Goalie Yanick Brecher in seinem 300. Spiel in der Super League zu überwinden. Die Vorbereitung hatte Matteo Di Giusto geliefert. Damit standen die Luzerner kurz davor, erstmals seit neun Jahren wieder mit zwei Siegen in die Meisterschaft zu starten. Emmanuel machte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung.

In einem Spiel, das arm an Höhepunkten war, kamen erst in der Schlussphase etwas mehr Emotionen auf. Der Siegtreffer gelang aber keinem Team mehr.

Telegramm

Luzern – Zürich 1:1 (0:0)

15'115 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tore: 72. Grbic (Di Giusto) 1:0. 78. Emmanuel (Krasniqi) 1:1.

Luzern: Loretz; Britschgi (82. Ottiger), Knezevic, Bajrami, Freimann; Di Giusto (83. Wyss), Abe (61. Spadanuda), Owusu, Dorn; Lucas Ferreira (74. Winkler); Grbic (82. Vasovic).

Zürich: Brecher; Kamberi, Gómez, Sauter, Volken; Tsawa (81. Bangoura), Palacio, Reichmuth (25. Krasniqi); Markelo (81. Tramoni), Reverson (66. Emmanuel), Phaëton (82. Nvendo).

Verwarnungen: 9. Dorn, 20. Abe, 25. Reverson, 68. Gómez, 75. Emmanuel.