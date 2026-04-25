Nach dem Cup-Aus bei Stade Lausanne-Ouchy erfolgt für GC in der Meisterschaft der nächste Dämpfer Keystone

In der ersten Runde nach der Teilung der Super League gibt es in der Relegation Group keine Verschiebungen in der Tabelle. Die Grasshoppers unterliegen Luzern 1:2, der FCZ verliert in Lausanne 0:3.

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Lange sah es so aus, als ob GC den Abstand auf den Stadtrivalen verkürzen könnte. Nach der ersten Halbzeit führte das Heimteam durch den Premieren-Treffer von Imourane Hassane 1:0. Doch Joker Kevin Spadanuda (57./82.) drehte die Partie für Luzern und sorgte dafür, dass der Rückstand des Rekordmeisters auf Zürich weiterhin sieben Punkte beträgt. GCs Vorsprung auf Schlusslicht Winterthur bleibt bei acht Zählern.

Der FCZ zeigte im ersten Spiel unter der Führung von Carlos Bernegger vor allem in der ersten Halbzeit eine desolate Vorstellung und verlor in Lausanne 0:3. Bereits zur Pause stand der Endstand nach Toren von Morgan Poaty, Nathan Butler-Oyedeji und Jamie Roche fest.

Resultate und Rangliste:

Relegation Group: Samstag: Grasshoppers – Luzern 1:2 (1:0). Lausanne-Sport – Zürich 3:0 (3:0). – Sonntag: Servette – Winterthur 16.30.

1. Luzern 34/43 (66:62). 2. Lausanne-Sport 34/42 (50:54). 3. Servette 33/40 (57:57). 4. Zürich 34/34 (45:66). 5. Grasshoppers 34/27 (41:67). 6. Winterthur 33/19 (35:86).