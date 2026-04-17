  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussball Keine «Swiss Football Night» in diesem Jahr

SDA

17.4.2026 - 16:30

Keine Ehrungsfeier, aber vierter Award in Serie für Granit Xhaka
Keine Ehrungsfeier, aber vierter Award in Serie für Granit Xhaka
Keystone

Der Fussballverband (SFV) und die Swiss Football League (SFL) haben entschieden, die nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana abgesagte Swiss Football Night nicht nachzuholen. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhielten ihre Trophäen persönlich überreicht.

Keystone-SDA

17.04.2026, 16:30

17.04.2026, 16:40

In der Kategorie «Male National Player» setzte sich mit Granit Xhaka zum vierten Mal hintereinander der gleiche Spieler durch. Xhaka (33) führte die Schweiz als Captain zur sechsten WM-Teilnahme in Folge. Auch beim «Female National Player» setzte sich mit Géraldine Reuteler (26) die Vorjahressiegerin durch.

Weitere Ehrungen gingen an Johan Manzambi (National Youngster Male), Leila Wandeler (National Youngster Female), Xherdan Shaqiri (Super League Player), Iman Beney (Women's Super League) und Valon Fazliu (Challenge League Player). Einen Preis erhielten auch der FC Concordia Lausanne (Spirit of Football Award) und der SC Nebikon (Fairplay Trophy).

Meistgelesen

Ex-Skistar baut Ferienresort im Wallis
Darum trifft uns das Schicksal des Buckelwals in der Ostsee so sehr
Strasse von Hormus wird geöffnet – Iran hebt Blockade auf

Videos aus dem Ressort

Aus für Peter Zeidler: Stéphane Henchoz erklärt die Trennung

Aus für Peter Zeidler: Stéphane Henchoz erklärt die Trennung

Fünf Spieltage vor Schluss trennt sich der Verein von Peter Zeidler. Sportchef Stéphane Henchoz erklärt im Video die Gründe: Neben den ausbleibenden Ergebnissen und der akuten Abstiegsgefahr fehlte zuletzt die spielerische Entwicklung.

17.04.2026

Yakin: «Ich sehe Manzambi eher auf den Aussenpositionen»

Yakin: «Ich sehe Manzambi eher auf den Aussenpositionen»

16.04.2026

Ueli Schwarz: «Ich traue Cadieux die Nachfolge 100 Prozent zu»

Ueli Schwarz: «Ich traue Cadieux die Nachfolge 100 Prozent zu»

17.04.2026

Aus für Peter Zeidler: Stéphane Henchoz erklärt die Trennung

Aus für Peter Zeidler: Stéphane Henchoz erklärt die Trennung

Yakin: «Ich sehe Manzambi eher auf den Aussenpositionen»

Yakin: «Ich sehe Manzambi eher auf den Aussenpositionen»

Ueli Schwarz: «Ich traue Cadieux die Nachfolge 100 Prozent zu»

Ueli Schwarz: «Ich traue Cadieux die Nachfolge 100 Prozent zu»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Fussball. Arfaoui verstärkt die Schweizer Delegation in Freiburg

FussballArfaoui verstärkt die Schweizer Delegation in Freiburg

Aufregung um Fussball-Legende. Streit am Spielfeldrand: Arjen Robben schubst TV-Moderator

Aufregung um Fussball-LegendeStreit am Spielfeldrand: Arjen Robben schubst TV-Moderator

DFB-Trainer bereut Aussagen. «War ein unnötiger Satz»: Nagelsmann entschuldigt sich bei Undav

DFB-Trainer bereut Aussagen«War ein unnötiger Satz»: Nagelsmann entschuldigt sich bei Undav