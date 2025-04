"MIt Köpfchen sollt ihr spielen": Winterthur-Trainer Uli Forte im Spiel gegen den FCZ Keystone

Der FC Winterthur holt im Abstiegskampf der Super League einen weiteren Punkt. Das Derby gegen den FC Zürich geht torlos aus.

Keystone-SDA SDA

Drei Tage nach den späten Toren zum 2:1-Sieg in Sitten war das 0:0 zuhause gegen den FC Zürich der logische Ausgang. Zwar agierte Winterthur zunächst spritziger und aggressiver, Chancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Erst mit Anbruch der letzten halben Stunde kamen beide Mannschaften zu ihren ersten Schüssen aufs Tor und der FCZ dem Siegtreffer am nächsten.

Im Winterthurer Vorwärtsgang zielte Nishan Burkart zu unpräzise und schoss Yanick Brecher an. Bei der gefährlichsten Szene des FCZ parierte Stefanos Kapinos den Nachschuss von Steven Zuber aus guter Position. Von den insgesamt 26 Abschlüssen ging nur je einer aufs Tor.

«Den Punkt nehmen wir gerne», befand Winterthurs Matteo Di Giusto. Zumindest vorübergehend trennen den Tabellenletzten damit noch drei Punkte von den Grasshoppers und dem Barrageplatz. Die Hoppers empfangen am Sonntag Luzern.

Der FC Zürich, der zum zweiten Mal in Folge ohne den aus disziplinarischen Gründen nicht aufgebotenen Junior Ligue antrat, liegt nur noch drei Punkte vor Lausanne-Sport. Die Waadtländer kamen zuhause gegen Sion in der Nachspielzeit zu einem 2:0-Sieg. St. Gallen könnte am Sonntag im drittletzten Spiel vor der Zweiteilung der Liga bis auf vier Punkte heranrücken, braucht dafür aber einen Heimsieg gegen Servette.

Telegramm:

Winterthur – Zürich 0:0

8700 Zuschauer. – SR Dudic.

Winterthur: Kapino; Sidler, Arnold, Lüthi, Schättin (61. Diaby); Jankewitz, Zuffi (85. Frei); Ulrich, Di Giusto (76. Cueni), Burkart (76. Lukembila); Gomis (85. Buess).

Zürich: Brecher; Kamberi, Denoon (21. Vujevic), Gomez, Mendy; Krasniqi (82. Conceição), Tsawa (46. Fiorini); Ballet (56. Markelo), Zuber, Chouiar; Nvendo (46. Reichmuth).

Bemerkungen: Zürich u.a. ohne Junior Ligue (disziplinarische Gründe). Verwarnungen: 24. Tsawa, 49. Ulrich, 75. Jankewitz.