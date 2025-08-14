Die Genfer wehrten sich gegen Utrecht nach Kräften, am Ende reichte es jedoch nicht fürs Weiterkommen Keystone

Servette scheitert in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League an Utrecht. Nach dem 1:3 in Genf unterliegen die Westschweizer in den Niederlanden mit 1:2.

«Im Fussball ist alles möglich»: Mit dieser Floskel als Motto ging Jocelyn Gourvennec in die erste Partie als Cheftrainer von Servette. Dem neuen Übungsleiter, der den vor zehn Tagen freigestellten Thomas Häberli beerbte, sollte die Überraschung in Form einer Wende jedoch nicht gelingen. Zu abgebrüht agierte der Vierte der abgelaufenen niederländischen Meisterschaft.

Nach 56 Minuten und dem Utrechter Führungstreffer waren die letzten Genfer Hoffnungen auf ein Weiterkommen zunichte. Joel Mall liess einen Ball nach vorne prallen, wo Victor Jensen nur noch einzuschieben brauchte. Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte der Däne nach einem herrlich vorgetragenen Konter mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Am Ausgang der Partie änderte auch der souverän verwandelte Penalty von Servettes Neuzugang Ablie Jallow nichts mehr.

Der Genfer Traum von Europa lebt trotz des Ausscheidens aus dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb weiter. In der Conference League müssen die Genfer in den Playoffs jedoch Schachtar Donezk oder Panathinaikos Athen ausschalten, um die Gruppenphase zu erreichen.

Telegramm:

Utrecht – Servette 2:1 (0:0)

SR Kavanagh (ENG). – Tore: 57. Jensen 1:0. 74. Jensen 2:0. 80. Jallow (Penalty) 2:1.

Servette: Mall; Srdanovic, Baron, Bronn, Mazikou; Cognat, Fomba (71. Ondoua); Stevanovic (71. Atangana), Morandi (62. Jallow), Varela (85. Ouattara); Antunes (62. Guillemenot).