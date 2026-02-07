  1. Privatkunden
Sion – Luzern 0:0 Keine Wiedergutmachung der Cup-Verlierer

SDA

7.2.2026 - 20:38

Die Luzerner von Trainer Mario Frick zeigten nach der schwachen Leistung im Cup in Lausanne eine Reaktion, die aber nicht zum Sieg reichte
Keystone

Sion und Luzern gelingen wenige Tage nach der Cup-Enttäuschung keine Tore. Die Innerschweizer waren dem Sieg näher.

Keystone-SDA

07.02.2026, 20:38

07.02.2026, 20:47

Das Remis war aus statistischer Sicht vorprogrammiert. Für Sion war es das vierte in Serie, für Luzern das dritte in Folge. Während die Walliser eher von einem gewonnenen Punkt sprechen konnten, war es für den FC Luzern ein ärgerliches Unentschieden. Zumindest in der ersten Halbzeit hätte der Gast mehr aus seiner Überlegenheit machen sollen. Es fehlte nicht an Möglichkeiten. Die beste hatte Matteo Di Giusto schon in der 8. Minute. Sein Schuss prallte von der Latte ab.

Der eine Zähler ist für Luzern, das wie Sion als Favorit in dieser Woche im Cup-Viertelfinal scheiterte, zu wenig. Der Rückstand auf den FC Sion, der als Siebter derzeit den Vorstoss in die Meisterrunde auf sicher hätte, beträgt weiterhin zehn Punkte.

Telegramm:

Sion – Luzern 0:0

8350 Zuschauer. – SR Blanco.

Sion: Racioppi; Hefti, Hajrizi, Kronig, Marquinhos Cipriano; Chipperfield (68. Kololli), Kabacalman (68. Diack), Baltazar Costa; Berdayes (68. Lukembila), Nivokazi (82. Boteli), Chouaref (92. Llukes).

Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes; Lucas Ferreira, Owusu, Abe (89. Winkler), Di Giusto (89. Karweina); von Moos (70. Kabwit), Villiger (82. Grbic).

Bemerkungen: Verwarnungen: 18. Freimann, 35. Villiger, 50. Dorn, 77. Hefti, 79. Lucas Ferreira, 91. Marquinhos Cipriano, 91. Grbic.

Meistgelesen

«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»
Italienische Sensation im Eisschnelllauf ++ Vlhova gibt an Olympia ihr Comeback
Mike von Grünigen verrät: «Auch als Kind fuhr Franjo am Limit»

Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Der Super Bowl ist in allen Belangen das gigantischste eintägige Sport-Ereignis der Welt. Wir haben für euch die eindrücklichsten Fakten dazu zusammengestellt.

06.02.2026

Winterthur – Lugano 1:1

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

07.02.2026

Sion – Luzern 0:0

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

07.02.2026

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Winterthur – Lugano 1:1

Sion – Luzern 0:0

