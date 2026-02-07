Die Luzerner von Trainer Mario Frick zeigten nach der schwachen Leistung im Cup in Lausanne eine Reaktion, die aber nicht zum Sieg reichte Keystone

Sion und Luzern gelingen wenige Tage nach der Cup-Enttäuschung keine Tore. Die Innerschweizer waren dem Sieg näher.

Keystone-SDA SDA

Das Remis war aus statistischer Sicht vorprogrammiert. Für Sion war es das vierte in Serie, für Luzern das dritte in Folge. Während die Walliser eher von einem gewonnenen Punkt sprechen konnten, war es für den FC Luzern ein ärgerliches Unentschieden. Zumindest in der ersten Halbzeit hätte der Gast mehr aus seiner Überlegenheit machen sollen. Es fehlte nicht an Möglichkeiten. Die beste hatte Matteo Di Giusto schon in der 8. Minute. Sein Schuss prallte von der Latte ab.

Der eine Zähler ist für Luzern, das wie Sion als Favorit in dieser Woche im Cup-Viertelfinal scheiterte, zu wenig. Der Rückstand auf den FC Sion, der als Siebter derzeit den Vorstoss in die Meisterrunde auf sicher hätte, beträgt weiterhin zehn Punkte.

Telegramm:

Sion – Luzern 0:0

8350 Zuschauer. – SR Blanco.

Sion: Racioppi; Hefti, Hajrizi, Kronig, Marquinhos Cipriano; Chipperfield (68. Kololli), Kabacalman (68. Diack), Baltazar Costa; Berdayes (68. Lukembila), Nivokazi (82. Boteli), Chouaref (92. Llukes).

Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes; Lucas Ferreira, Owusu, Abe (89. Winkler), Di Giusto (89. Karweina); von Moos (70. Kabwit), Villiger (82. Grbic).

Bemerkungen: Verwarnungen: 18. Freimann, 35. Villiger, 50. Dorn, 77. Hefti, 79. Lucas Ferreira, 91. Marquinhos Cipriano, 91. Grbic.