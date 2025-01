YB-Goalie Marvin Keller hält den Penalty von Adama Bojang Keystone

Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause muss sich YB mit einer Punkteteilung begnügen. Auswärts gegen die Grasshoppers resultiert ein 0:0, wobei Goalie Marvin Keller einen Penalty hält.

Keystone-SDA, sda SDA

Kurz nach dem Seitenwechsel zeigte Schiedsrichter Luca Piccolo im Strafraum auf den Punkt. Loris Benito, der am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow das bittere Eigentor zur 0:1-Niederlage erzielt hatte, traf seinen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht. Als Schütze trat der 20-jährige Adama Bojang an, der in dieser Saison noch keinen Treffer erzielt hat. Und dabei blieb es auch. Der Stürmer aus Gambia zielte zu zentral, Keller hatte wie schon drei Tage zuvor in Glasgow keine Mühe, den Ball festzuhalten.

Es war die grosse Chance für die Zürcher, auch den zweiten Vergleich mit den Bernern für sich zu entscheiden. Im September hatten die Grasshoppers im Wankdorf 1:0 gewonnen. Auch dieses Mal wäre für GC etwas möglich gewesen, doch vor dem Tor fehlte die Kaltblütigkeit.

YB trat offensiv kaum in Erscheinung, der in der Winterpause nach Bern gewechselte Giorgio Contini wartet daher weiter darauf, das erste Tor als YB-Trainer bejubeln zu können. Mit je einem Punkt gegen Winterthur und GC kann der Schweizer Meister kaum zufrieden sein. Von der angekündigten Aufholjagd ist noch wenig zu sehen.

Grasshoppers – Young Boys 0:0

5135 Zuschauer. – SR Piccolo.

Grasshoppers: Hammel; Schmitz, Paskotsi, Seko, Persson; Irankunda (76. Verón Lupi), Meyer, Abrashi (87. Hassane), Kittel (87. Abels); Bojang (57. Muci), Maurin (57. Lasme).

Young Boys: Keller; Blum (92. Athekame), Zoukrou, Benito, Hadjam; Virginius (46. Ganvoula), Ugrinic, Lauper, Imeri (80. Raveloson); Itten (63. Monteiro), Colley (63. Males).

Bemerkungen: 48. Keller hält Penalty von Bojang. Verwarnungen: 65. Abrashi, 66. Ganvoula.