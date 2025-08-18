Will sich künftig für Nice in Jubelpose stürzen: Kevin Carlos Keystone

Basels Stürmer Kevin Carlos wechselt nach Frankreich in die Ligue 1 zu Nice.

Keystone-SDA SDA

Der 24-jährige Spanier, der im August 2024 zum aktuellen Meister stiess, wechselt auf eigenen Wunsch, wie der FCB per Communiqué mitteilt.

Carlos kam im Sommer 2023 aus der zweiten Liga Spaniens leihweise zu Yverdon, ein halbes Jahr später übernahmen ihn die Waadtländer definitiv. Von Yverdon aus stiess der Stürmer dann im Sommer 2024 als Super-League-Torschützenkönig zum FC Basel. Dort absolvierte er 40 Spiele samt 15 Toren.

Nun erfüllte sich Carlos mit dem Wechsel zu Nice den grossen Wunsch nach einem Transfer in eine Top-5-Liga. «Blick» schreibt, dass der Spieler für gut drei Millionen Franken nach Basel stiess und nun für sechs Millionen ans Mittelmeer wechselt. In Nizza erhält der Stürmer einen Fünfjahresvertrag.