Kevin De Bruyne wird seine Karriere nicht bei Manchester City beenden Keystone

Kevin De Bruyne kündigt an, dass er Manchester City am Ende der Saison verlassen wird.

Keystone-SDA SDA

«Ob es uns gefällt oder nicht, es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen», schrieb der belgische Internationale auf seinem X-Account.

De Bruyne gewann mit den Citizens in fast zehn Jahren unter anderem sechs englische Meistertitel und einmal die Champions League. In einem emotionalen Text an die Fans des Klubs machte der im Juni 34 Jahre alt werdende Mittelfeldstratege keine weiteren Angaben zu seiner sportlichen Zukunft.