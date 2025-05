Basels Spieler liegen sich in den Armen: Der Meistertitel ist ihnen kaum noch zu nehmen Keystone

Der FC Basel macht einen grossen Schritt in Richtung Meistertitel. Das Team von Trainer Fabio Celestini gewinnt das Spitzenspiel gegen Servette 5:1.

Keystone-SDA SDA

War die Kulisse beim Einlaufen der beiden Teams im St. Jakob-Park schon beeindruckend, so folgte die Mannschaft dem Beispiel der Fans und knüpfte an die starken Leistungen der letzten Wochen an. Dass dabei Xherdan Shaqiri erneut eine tragende Rolle spielte, überrascht nicht. Der Topskorer der Liga war es, der den Bann brach und den FCB in der 28. Minute in Führung brachte. Doch damit nicht genug: Shaqiri bereitete drei weitere Treffer vor und steht nun bei 15 Toren und 20 Assists.

Aber auch Albian Ajeti durfte sich feiern lassen. Der Stürmer, der seit Anfang November auf einen Treffer gewartet hatte, beendete seine Durststrecke gleich mit einem Doppelpack in der 34. und 38. Minute. Damit sorgte das Heimteam innert zehn Minuten für klare Verhältnisse im Duell der aktuell besten Teams der Super League.

Die Genfer traten in Basel nur selten offensiv in Erscheinung. Und als Alexis Antunes zu Beginn der zweiten Halbzeit die zweite Gelbe Karte sah und des Feldes verwiesen wurde, schienen die Gäste entscheidend geschwächt. Doch ausgerechnet da folgte die beste Phase von Servette. Kasim Adams, dessen Fehler den Basler Führungstreffer eingeleitet hatte, sorgte für den Ehrentreffer. Mehr gelang dem Team von Trainer Thomas Häberli jedoch nicht.

Nach dem sechsten Liga-Sieg in Folge hat Basel an der Tabellenspitze nun neun Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Der erste Meistertitel seit 2017 ist den Rot-Blauen damit kaum noch zu nehmen.

Telegramm

Basel – Servette 5:1 (3:0)

32'580 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 28. Shaqiri (Ajeti) 1:0. 34. Ajeti (Shaqiri) 2:0. 38. Ajeti (Otele) 3:0. 55. Adams (Kutesa) 3:1. 76. Traoré (Shaqiri) 4:1. 79. Vouilloz (Shaqiri) 5:1.

Basel: Hitz; Kade, Adjetey (85. Barisic), Vouilloz, Schmid; Avdullahu, Metinho (62. Romário Baró); Traoré (84. Sigua), Shaqiri, Otele (62. Soticek); Ajeti (68. Kevin Carlos).

Servette: Mall; Tsunemoto, Adams, Severin, Mazikou; Cognat, Douline; Stevanovic (84. Ondoua), Antunes, Kutesa (63. Keyan Varela); Crivelli (63. Ndoye).

Bemerkungen: 48. Gelb-Rote Karte gegen Antunes. Verwarnungen: 19. Antunes, 33. Avdullahu.