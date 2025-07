Die Schwedinnen feiern das erlösende 1:0 Keystone

Das als Mitfavorit gehandelte Schweden startet mit einem knappen Sieg in die Europameisterschaft. Im skandinavischen Duell schlagen die Schwedinnen Dänemark mit 1:0.

Keystone-SDA SDA

Filippa Angeldal erlöste Schweden in Genf. Die Spielerin von Real Madrid profitierte bei ihrem Treffer zehn Minuten nach der Pause von einem idealen Doppelpass mit Kosovare Asllani. Diese war damit in ihrem 200. Länderspiel entscheidend am erfolgreichen EM-Start ihres Teams beteiligt.

Der schwedische Sieg war verdient. Vor und nach dem 1:0 hatten die Europameisterinnen von 1984 weitere gute Torchancen. Unter anderem scheiterte Angeldal mit einem Freistoss an der dänischen Keeperin Maja Östergaard. In der Offensive hatte Dänemark, das im vorletzten EM-Vorbereitungsspiel Schweden mit 1:6 unterlegen war, seine beste Aktion in der Schlussphase, als Pernille Harder mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die Latte traf.

Am späteren Abend trifft im zweiten Spiel der Gruppe C Deutschland auf Polen.

Telegramm:

Dänemark – Schweden 0:1 (0:0)

Genf. – 17'319 Zuschauer. – SR Batista (BRA). – Tor: Angeldal 0:1.