Kylian Mbappé traf spät zum 1:0-Sieg bei Getafe Keystone

Einmal mehr gelingt Kylian Mbappé der entscheidende Treffer zum Sieg von Real Madrid.

Keystone-SDA SDA

Der Franzose traf in der 80. Minute zum 1:0-Schlussstand auswärts gegen Getafe, das das Spiel nach zwei Platzverweisen zu neunt beendete.

Mbappé verwertete eine Vorlage von Arda Güler zum bereits zehnten Treffer in der laufenden Meisterschaft. Seit dem Saisonstart hat der amtierende Torschützenkönig inklusive Champions League und Länderspiele nur in einer von 15 Partien nicht getroffen.

Real Madrid führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona an.