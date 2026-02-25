  1. Privatkunden
Champions League Kobel patzt und Dortmund scheitert in Bergamo

SDA

25.2.2026 - 21:16

BVB-Goalie Gregor Kobel leistete sich einen folgenschweren Fehler vor dem 4:1 von Atalanta
BVB-Goalie Gregor Kobel leistete sich einen folgenschweren Fehler vor dem 4:1 von Atalanta
Keystone

Für Gregor Kobel und Borussia Dortmund endet die Champions League im Sechzehntelfinal.

Keystone-SDA

25.02.2026, 21:16

25.02.2026, 22:55

Der Bundesligist kann die gute Ausgangslage aus dem Hinspiel nicht nutzen und verliert eine Woche nach dem 2:0-Heimsieg bei Atalanta Bergamo mit 1:4.

Das entscheidende vierte Gegentor in Italien kassierte der BVB in der 98. Minute durch einen Penalty, den der in Berlin geborene Serbe Lazar Samardzic verwertete. Am Ursprung der Aktion, die zum Elfmeter führte, stand eine missratene Befreiungsaktion von Kobel.

Der Schweizer Nationalkeeper passte unfreiwillig in die Füsse von Mario Pasalic, der daraufhin in den Strafraum flankte, wo Atalantas Stürmer Nikola Krstovic von Ramy Bensebaini im Gesicht getroffen wurde. Nach Überprüfung an den Bildschirmen gab es Penalty für den formstarken Serie-A-Klub und Gelb-Rot für Bensebaini.

Vor dem bitteren Ende hatte Dortmund schon einen unangenehmen Abend in der Lombardei verbracht. Gianluca Scamacca (5.), Davide Zappacosta (45.) und Mario Pasalic (57.) gelang mit ihren Toren innerhalb weniger als einer Stunde die Wende nach der Hinspiel-Niederlage. Dortmund verkürzte durch den eingewechselten Karim Adeyemi auf 1:3, wodurch die Deutschen auf Kurs Verlängerung waren. Durch den Last-Minute-Schock schied der BVB erst zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte nach einem Zwei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel aus.

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

25.02.2026

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

25.02.2026

Real Madrid – Benfica 2:1

Real Madrid – Benfica 2:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

PSG – Monaco 2:2

PSG – Monaco 2:2

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

Real Madrid – Benfica 2:1

Real Madrid – Benfica 2:1

PSG – Monaco 2:2

PSG – Monaco 2:2

