Niko Kovac soll Trainer bei Borussia Dortmund werden Keystone

Borussia Dortmund hat offenbar einen Nachfolger für Nuri Sahin als Cheftrainer gefunden. Niko Kovac wird nach übereinstimmenden Informationen mehrerer Medien neuer Coach in Dortmund.

SDA

Beide Seiten hätten eine grundsätzliche Einigung erzielt, wie die «Bild»-Zeitung, sportschau.de und Sky während des Champions-League-Spiels des BVB gegen Schachtar Donezk berichteten.

U19-Trainer Mike Tullberg betreute die Mannschaft beim 2:2 gegen Werder Bremen am Samstag. Tullberg soll auch am nächsten Samstag gegen Heidenheim noch auf der Bank sitzen, wie Geschäftsführer Lars Ricken und Sportchef Sebastian Kehl vor dem Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk verkündet hatten. Danach beginnt die Zeit des 53-jährigen Kovac.

Er übernimmt in Dortmund eine schwierige Mission. Der frühere Trainer von Eintracht Frankfurt, Bayern München und dem VfL Wolfsburg wird eine Mannschaft trainieren, die in dieser Saison weit hinter den eigenen Erwartungen und jenen der Bosse hinterherhinkt. In der Bundesliga liegt der BVB nur auf dem elften Tabellenplatz.

