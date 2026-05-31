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Champions League Kwarazchelia ist der MVP der Champions-League-Saison

SDA

31.5.2026 - 17:51

Chwitscha Kwarazchelia brillierte auf dem Weg zu Paris Saint-Germains zweitem Champions-League-Sieg
Chwitscha Kwarazchelia brillierte auf dem Weg zu Paris Saint-Germains zweitem Champions-League-Sieg
Keystone

Chwitscha Kwarazchelia von Sieger Paris Saint-Germain wird von einer Expertengruppe der UEFA als Spieler der letzten Champions-League-Saison gekürt.

Keystone-SDA

31.05.2026, 17:51

31.05.2026, 18:08

In der abgelaufenen Saison trug Kwarazchelia zehn Tore zur erfolgreichen Titelverteidigung der Pariser bei und provozierte am Samstagabend im Final in Budapest den Penalty zum 1:1, den sein Vorgänger als MVP der Champions League, Ousmane Dembélé, verwandelte.

Dembélé schaffte es wie die Teamkollegen Kwarazchelia, Vitinha, Nuno Mendes und Marquinhos ins Champions-League-Team der Saison. Declan Rice, Gabriel und David Raya von Arsenal, Harry Kane und Michael Olise von Bayern München sowie Marcos Llorente von Atlético Madrid komplettieren die Elf.

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