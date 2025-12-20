Kylian Mbappé traf vom Penaltypunkt Keystone

Kylian Mbappé egalisiert einen Rekord von Cristiano Ronaldo.

Keystone-SDA SDA

Der Franzose erzielte beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Sevilla seinen 59. Treffer für Real Madrid in diesem Kalenderjahr und zog dadurch mit dem Portugiesen gleich, der 2013 für die Madrilenen ebenfalls 59 Mal getroffen hatte.

In der 86. Minute verwertete Mbappé an seinem 27. Geburtstag einen Penalty zum 2:0. Das 1:0 erzielte Jude Bellingham in der ersten Halbzeit.

Sevilla beendete die Partie in Unterzahl, nachdem der Brasilianer Marcão in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Djibril Sow spielte für die Andalusier durch, Ruben Vargas fehlt weiterhin verletzt.