Gaoussou Diakité avanciert in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner Keystone

Winterthur entgleitet in der Romandie der perfekte Saisonstart. Die Zürcher verlieren bei Lausanne-Sport nach zweimaliger Führung 2:3.

Keystone-SDA SDA

Matchwinner für die im zweiten Pflichtspiel unter Trainer Peter Zeidler zum ersten Mal erfolgreichen Lausanner war Neuzugang Gaoussou Diakité. Der von RB Salzburg ausgeliehene 19-jährige Mittelfeldakteur glich nach einer Stunde zum 1:1 aus und erzielte in der 93. Minute aus spitzem Winkel den Siegtreffer.

Damit nahm die Partie in der Tuilière doch noch den Ausgang, den die Stärkeverhältnisse erahnen liessen. Das Heimteam besass die deutlich gefährlicheren Chancen und war über weite Strecken spielbestimmend. Ähnlich wie im starken Frühjahr auf dem Weg zum kaum mehr für möglich gehaltenen Ligaerhalt agierten Uli Fortes Winterthurer aber lange geschickt. Am Ende wiederholte sich die Geschichte aus der ersten Hälfte der Vorsaison, als späte Gegentore viele Punkte kosteten.

In der 43. Minute brachte Brian Beyer, der designierte Nachfolger des nach Luzern gezogenen Spielmachers Matteo Di Giusto, die Gäste mit dem einzigen Winterthurer Torschuss in der ersten Halbzeit in Führung. Das 1:1 beantwortete Christian Gomis dank eines groben Schnitzers umgehend mit einem vollendeten Konter zur neuerlichen Führung. Es war der zweite Schuss aufs Tor der Winterthurer.

Erst das 2:2, das der mit Gelb-Rot vom Platz gestellte Adrian Durrer mit einem Foul an Brandon Soppy verursachte, leitete schliesslich den Umschwung ein. Wobei Stefanos Kapino den Penalty von Kaly Sène in der 82. Minute zunächst parierte und Sène erst im Nachsetzen erfolgreich war.

Telegramm und Resultate:

Lausanne-Sport – Winterthur 3:2 (0:1)

5137 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 43. Beyer (Jankewitz) 0:1. 61. Diakité (Lekoueiry) 1:1. 64. Gomis (Durrer) 1:2. 81. Sène 2:2. 93. Diakité (Soppy) 3:2.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga (66. Soppy), Sow (66. Okoh), Dussenne, Poaty; Roche; Custodio, De la Fuente (46. Lekoueiry), Diakité; Ajdini (82. Traore), Sène (89. Butler-Oyedeji).

Winterthur: Kapino; Sahitaj, Arnold, Durrer; Ulrich (65. Cueni), Zuffi, Jankewitz (65. Diaby), Sidler; Schneider (73. Stillhart); Beyer (82. Mühl), Gomis (82. Golliard).

Bemerkungen: 88. Gelb-Rote Karte gegen Durrer. 81. Kapino pariert Penalty von Sène, Sène trifft im Nachsetzen. Verwarnungen: 22. de la Fuente, 28. Jankewitz, 34. Custodio, 63. Arnold, 68. Schneider, 80. Durrer.

Resultate. Sonntag: Lausanne-Sport – Winterthur 3:2 (0:1). Lugano – Thun 1:2 (1:0). – Am Freitag: Zürich – Sion 2:3 (1:0). – Am Samstag: Grasshoppers – Luzern 2:3 (2:2). St. Gallen – Basel 2:1 (0:1). Young Boys – Servette 3:1 (2:1).

Rangliste: 1. Young Boys 1/3 (3:1). 2. Lausanne-Sport 1/3 (3:2). 2. Luzern 1/3 (3:2). 2. Sion 1/3 (3:2). 5. St. Gallen 1/3 (2:1). 5. Thun 1/3 (2:1). 7. Grasshoppers 1/0 (2:3). 7. Winterthur 1/0 (2:3). 7. Zürich 1/0 (2:3). 10. Basel 1/0 (1:2). 10. Lugano 1/0 (1:2). 12. Servette 1/0 (1:3).