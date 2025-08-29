  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kontinentaler Cup Lausanne empfängt in der Conference League Fiorentina

SDA

29.8.2025 - 14:10

Ex-Profi Eden Hazard (2. von links) beschert Lausanne als Glücksfee die AC Fiorentina als einen der Heimgegner
Ex-Profi Eden Hazard (2. von links) beschert Lausanne als Glücksfee die AC Fiorentina als einen der Heimgegner
Keystone

Lausanne-Sport kann sich in der Conference League auf ein attraktives Heimspiel gegen die AC Fiorentina freuen. Dies ergibt die Auslosung am Freitag in Monte Carlo.

Keystone-SDA

29.08.2025, 14:10

29.08.2025, 14:17

Die weiteren Gegner der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler scheinen schlagbar. Es sind Lech Posen (auswärts), Omonia Nikosia (heim), KuPS Kuopio (a), Breidablik Kopavogur aus Island (h) und die Hamrun Spartans aus Malta.

Die Ligaphase der Conference League beginnt am 2. Oktober. Den genauen Spielplan gibt die UEFA bis spätestens Sonntagabend bekannt.

Meistgelesen

Trump flirtet mit Ministerin Pam Bondi +++ US-Richter erlaubt Klage gegen Saudi-Arabien
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
8 fiese Betrugsmaschen, die dich im Internet um dein Geld bringen

Videos aus dem Ressort

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

27.08.2025

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

Der langjährige BLICK-Reporter Marcel W. Perren erklärt, weshalb der Schwingsport 2010 quasi über Nacht sexy geworden ist, was das mit Kilian Wenger zu tun hat und wie viel Geld ein König heute verdienen kann.

27.08.2025

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

27.08.2025

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nach Zoff mit Ex-Trainer. Lewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

Nach Zoff mit Ex-TrainerLewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

Ist Newcastle besser als Bayern?. Das irre Millionen-Karussell hinter dem Woltemade-Deal

Ist Newcastle besser als Bayern?Das irre Millionen-Karussell hinter dem Woltemade-Deal

Nach verpasster Champions-League-Quali. Mourinho nicht mehr Trainer bei Fenerbahce

Nach verpasster Champions-League-QualiMourinho nicht mehr Trainer bei Fenerbahce