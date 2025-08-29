Ex-Profi Eden Hazard (2. von links) beschert Lausanne als Glücksfee die AC Fiorentina als einen der Heimgegner Keystone

Lausanne-Sport kann sich in der Conference League auf ein attraktives Heimspiel gegen die AC Fiorentina freuen. Dies ergibt die Auslosung am Freitag in Monte Carlo.

Keystone-SDA SDA

Die weiteren Gegner der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler scheinen schlagbar. Es sind Lech Posen (auswärts), Omonia Nikosia (heim), KuPS Kuopio (a), Breidablik Kopavogur aus Island (h) und die Hamrun Spartans aus Malta.

Die Ligaphase der Conference League beginnt am 2. Oktober. Den genauen Spielplan gibt die UEFA bis spätestens Sonntagabend bekannt.