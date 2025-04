Lausanne sorgt mit einem Sieg in letzter Minute gegen Sion für Spannung im Kampf um die Championship-Group-Plätze Keystone

In der 31. Runde der Super League trennen sich Winterthur und der FC Zürich im Kantonsderby 0:0. Lausanne rückt durch einen Last-Minute-Sieg gegen Sion auf drei Punkte an die Zürcher heran.

Keystone-SDA SDA

In einer über weite Strecken müden Partie auf der Schützenwiese wollte keinem der beiden Teams ein Tor gelingen. Der Tabellenletzte Winterthur rückt durch den Punktgewinn auf drei Zähler an die Grasshoppers heran, der FCZ verpasste es, Boden gut zu machen auf die vorderen Ränge.

Lange sah es so aus, als könne Lausanne nicht vom Ausrutscher des FCZ profitieren. Bis tief in die Nachspielzeit mühten sich die Waadtländer vor Heimpublikum an Sion ab, ehe Fousseni Diabaté und Teddy Okou doch noch für den Sieg sorgten. Dank des 2:0 beträgt der Rückstand auf den im 6. Rang klassierten FCZ zwei Runden vor der Teilung der Liga nur noch drei Punkte.

Am Abend können die Young Boys ihre Aufholjagd fortsetzen. Mit einem Heimsieg gegen Yverdon würde der Meister nach Punkten mit Leader Basel gleichziehen.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Winterthur – Zürich 0:0. Lausanne-Sport – Sion 2:0 (0:0). Young Boys – Yverdon 20.30. – Sonntag: St. Gallen – Servette 14.15. Grasshoppers – Luzern 16.30. Basel – Lugano 16.30.

1. Basel 30/52 (61:32). 2. Servette 30/51 (49:40). 3. Young Boys 30/49 (46:35). 4. Luzern 30/48 (54:46). 5. Lugano 30/48 (47:42). 6. Zürich 31/47 (43:42). 7. Lausanne-Sport 31/44 (50:43). 8. St. Gallen 30/40 (43:42). 9. Sion 31/35 (40:49). 10. Yverdon 30/32 (31:49). 11. Grasshoppers 30/27 (30:43). 12. Winterthur 31/24 (30:61).