Gaoussou Diakité (rechts) schoss Lausanne-Sport zum schmeichelhaften Sieg Keystone

Lausanne-Sport genügt im zweiten Spiel in der Ligaphase der Conference League eine minimalistische Leistung zum zweiten Sieg. Die Waadtländer gewinnen in Malta gegen die Hamrun Spartans 1:0.

Keystone-SDA SDA

Den Siegtreffer für Lausanne erzielte Gaoussou Diakité in der 38. Minute mit einem haltbaren Schuss. Der Stürmer aus Mali traf wettbewerbsübergreifend zum achten Mal in dieser Saison, zum zweiten Mal in der Ligaphase der Conference League, in der Lausanne zum Auftakt vor heimischem Publikum gegen die isländische Equipe Breidablik 3:0 gewonnen hatte. Drei Minuten zuvor hatten die Gäste Glück, dass sie nicht in Rückstand gerieten – Serigne Thioune scheiterte aus bester Position an Lausannes Goalie Karlo Letica.

Wer nun dachte, dass das 1:0 für die klar favorisierten Gäste ein Dosenöffner ist, der wurde getäuscht. Der maltesische Meister kam in der zweiten Halbzeit dem Ausgleich mehrmals nahe, beispielsweise in der 68. Minute als N'Dri Koffi aus kurzer Distanz neben das Tor köpfelte. Es war gegenüber den mitgereisten Fans von Lausanne schlichtweg eine Frechheit, was das Team von Trainer Peter Zeidler nach der Pause bot. Das einzig Positive für die Waadtländer war, dass die Unzulänglichkeiten nicht bestraft wurden.

Im nächsten Spiel in der Conference League empfängt Lausanne am 6. November Omonia Nikosia aus Zypern.

Telegramm

Hamrun Spartans – Lausanne-Sport 0:1 (0:1)

SR Nalbandyan (ARM). – Tor: 38. Diakité 0:1.

Hamrun Spartans: Bonello; Rafael, Polito, Bjelicic (91. Attard), Camenzuli; Hadzi (65. El Fanis), Coric, Ederson, Emerson (82. Smajlagic); Koffi (82. Cadjenovic), Thioune.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Sigua (46. Lekoueiry), Roche, Custodio; Butler-Oyedeji (57. Beloko); Bair (67. Ajdini), Diakité (86. Abdallah).

Bemerkungen: Verwarnungen: 28. Hadzi. 43. Roche. 79. Emerson. 88. Abdallah. 94. Custodio. 95. Soppy.