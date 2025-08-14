Dosenöffner: Beyatt Lekoueiry (links) leitet mit seinem ersten Treffer für Lausanne den Sieg in Kasachstan ein Keystone

Lausanne gibt sich im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde der Conference League in Astana keine Blösse und siegt 2:0. Für die Gruppenphase müssen die Waadtländer noch eine Hürde überspringen.

Keystone-SDA SDA

Nach dem 3:1 im Hinspiel liess es das Team von Peter Zeidler in der kasachischen Hauptstadt etwas gemächlicher angehen. Es schüttelte die Strapazen der mehr als 4500 km langen Anreise und drei Stunden Zeitverschiebung aber nach und nach ab. Beyatt Lekoueriy kurz nach dem Seitenwechsel mit seinem ersten Treffer für Lausanne und Gaoussou Diakité Mitte der zweiten Halbzeit liessen die wenigen mitgereisten Westschweizer Anhänger jubeln.

Nun müssen die Waadtländer noch eine Hürde überspringen, um erstmals seit 15 Jahren in eine Europacup-Gruppenphase einzuziehen. Die Aufgabe im Playoff dürfte jedoch ungleich schwieriger werden als noch in den Qualifikationsrunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit trifft Lausanne auf Besiktas Istanbul. Der türkische Spitzenklub geht mit einem 4:1-Polster aus dem Hinspiel in die Heimpartie gegen St. Patrick's Athletics aus Dublin.

Telegramm:

Astana – Lausanne-Sport 0:2 (0:0)

SR Matosa (SLO). – Tore: 48. Lekoueiry 0:1. 66. Diakité 0:2.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga (77. Abdallah), Dussenne, Okoh, Poaty; Soppy, Roche, Custodio; Lekoueiry (69. N'Diaye); Diakité (89. Ajdini), Sène (69. Butler-Oyedeji).

Bemerkungen: 86. Gelb-Rote Karte Ebong (Astana).