Super League Lausanne-Sport gewinnt knapp gegen Servette

SDA

14.1.2026 - 22:50

Sékou Fofana jubelt über seinen Treffer
Sékou Fofana jubelt über seinen Treffer
Keystone

Lausanne-Sport gewinnt gegen Servette mit 1:0 – Sékou Fofana trifft für die Gäste in der 64. Minute.

Keystone-SDA

14.01.2026, 22:50

14.01.2026, 23:12

Im Nachholspiel zwischen Servette und Lausanne-Sport das wegen der Qualifikation der Waadtländer für die Conference League hatte neu angesetzt werden müssen, sollte dieser Treffer das einzige Goal der Partie bleiben.

Wohl ebenso spielentscheidend wie dieses Tor war eine Szene der ersten Halbzeit. In der 37. Minute zeigte Schiedsrichter Sandro Schärer dem 18-jährigen Mardochée Miguel die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe im Strafraum. Nur 17 Minuten zuvor hatte Miguel bereits die erste Gelbe Karte erhalten – wegen zu hartem Einsteigen im Zweikampf gegen Alban Ajdini. Miguel wurde entsprechend nach nicht einmal 40 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geschickt.

Zwar zogen sich die Genfer mit einem Mann weniger auf dem Feld nicht zurück, sondern versuchten weiter, nach vorne zu spielen. Doch nach dem 1:0 von Lausanne blieben die Gastgeber ohne wirkliche Topchance.

Für Lausanne ist es der erste Sieg in der Super League seit Ende November. In der Tabelle liegt das Team auf dem 7. Platz – Servette mit vier Punkten weniger im 10. Rang.

