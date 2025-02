Bellinzona will am Dienstagabend wie im Dezember nach dem Achtelfinal-Sieg gegen St. Gallen feiern Keystone

Zum Auftakt der Cup-Viertelfinals empfängt der Challenge-League-Klub Bellinzona am Dienstagabend Lausanne-Sport. Die Tessiner hoffen nach dem Coup gegen St. Gallen auf eine weitere Überraschung.

Keystone-SDA, jos, sda SDA

Erst einmal hat es die AC Bellinzona seit den 1970er-Jahren im Cup weiter als bis in die Viertelfinals geschafft. Mit dem späteren Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie und dem bosnischen Internationalen Senad Lulic auf dem Platz erreichte der Klub in der Saison 2007/08, in der auch der Aufstieg in die Super League gelang, den Final. Dort setzte sich der FC Basel schliesslich 4:1 durch.

Ein ähnlicher Erfolg scheint 17 Jahre später wesentlich unrealistischer. Mit sechs Siegen aus 23 Spielen liegt die Mannschaft des spanischen Trainers Manuel Benavente in der Challenge League aktuell nur zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz im 8. Rang. Auch ohne den Abzug von drei Punkten wegen zu spät eingereichter Dokumente über die Zahlungen der Sozialabgaben stünde Bellinzona nicht besser da. Aus den vier Spielen im Februar resultierte nur ein Punkt, geholt mit dem 0:0 gegen Etoile Carouge am letzten Samstag.

Immerhin sprechen die letzten Direktbegegnungen nicht gegen den Unterklassigen. Viermal blieb Bellinzona in Lausannes Aufstiegssaison 2022/23 in den Duellen ungeschlagen, zwei davon gewannen die Tessiner. Die Bilanz von Lausannes Trainer Ludovic Magnin gegen Bellinzona steht deshalb bei null Siegen und je zwei Unentschieden und Niederlagen. Zudem ist Lausanne seit dem Finaleinzug 2010 im Cup ebenfalls nicht mehr über die Viertelfinals hinausgekommen.

Die weiteren Partien der Viertelfinals finden am Mittwoch (Etoile Carouge – Basel, Biel – Lugano) und Donnerstag (Zürich – Young Boys) statt.